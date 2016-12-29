Patatesli Tart Tarifi

Malzemeler
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı
sıvıyağ
Bir buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 adet orta boy patates
3 adet sosis
Yarım su bardağı
rendelenmiş kaşar
peyniri
4-5 dal taze nane
8-10 dal maydanoz
Tuz, karabiber,
pulbiber
Patatesli Tart Yapılışı
Derin bir kasede yumurtayı çırpın. Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip karıştırın. Bu karışıma un ve kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırın. Patatesleri haşlayıp küp şeklinde doğrayın. Hazırladığınız karışıma patates, rendelenmiş kaşar peyniri, halka doğranmış sosis, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz, tuz, karabiber, pulbiber ekleyip, karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamuru rulo şeklinde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.