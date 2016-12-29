Patatesli Tart Tarifi

Malzemeler

1 adet yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı

sıvıyağ

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 adet orta boy patates

3 adet sosis

Yarım su bardağı

rendelenmiş kaşar

peyniri

4-5 dal taze nane

8-10 dal maydanoz

Tuz, karabiber,

pulbiber

Patatesli Tart Yapılışı

Derin bir kasede yumurtayı çırpın. Yoğurt ve sıvıyağı ekleyip karıştırın. Bu karışıma un ve kabartma tozu ekleyip tekrar karıştırın. Patatesleri haşlayıp küp şeklinde doğrayın. Hazırladığınız karışıma patates, rendelenmiş kaşar peyniri, halka doğranmış sosis, ince kıyılmış taze nane ve maydanoz, tuz, karabiber, pulbiber ekleyip, karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hamuru rulo şeklinde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.