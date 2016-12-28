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Tarifi

Mangolassi Tarifi

Malzemeler

1 adet olgun mango
1 adet misket limonunun kabuğu ve suyu
Yarım limonun suyu
1 tatlı kaşığı tozşeker
2/3 su bardağı yoğurt
1 çay bardağı soda
1 çay kaşığı tarçın
Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
3-4 küp buz

Mangolassi Yapılışı

Mangoları soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Blenderden geçirip püre haline getirin. Misket limonunun rendelenmiş kabuğunu ve suyunu katıp karıştırın. Daha sonra limon suyu, tozşeker, yoğurt, soda, tarçın ve rendelenmiş taze zencefili ekleyin. Buz parçalarını ilave edin ve servis yapın.
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