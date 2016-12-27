Karışık Komposto Tarifi

Malzemeler

2 adet armut

2 adet yeşil elma

1 adet ayva

1 su bardağı tozşeker

2 litre su

3 adet çubuk tarçın

8-10 adet karanfil

2 adet kivi

2 adet portakal

Yarım nar

1 adet yıldız anason

2-3 dal taze nane

Karışık Komposto Yapılışı

Elma ve armudu kabuklarını soymadan ince dilimleyip, ayvayı kuşbaşı doğrayın. Su ve tozşekeri geniş bir tencereye alıp ocağa oturtun. İçine çubuk tarçın, karanfil ve ayvaları ilave edin. Ayvalar yarı yarıya yumuşayana kadar kaynatın. Sonra elma ve armutları ilave edin. Meyveler yumuşayınca ocaktan alın. Soyup arzunuza göre dilimlediğiniz kivi ve portakal dilimlerini, nar tanelerini ve yıldız anasonu tencereye ekleyin. Soğuduktan sonra nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.