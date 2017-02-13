Balıkbudu Köfte Tarifi

Malzemeler

1 kg mezgit veya levrek fileto

1 adet soğan

1 çay bardağı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 diş sarmısak

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

1 su bardağı haşlanmış pirinç

Tuz

Pane için:

2 su bardağı un

4 adet yumurta

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Balıkbudu Köfte Yapılışı

Mezgit veya levrek filetoyu rondoda ince kıyın. Soğanı incecik kıyarak, dolmalık fıstıkla beraber zeytinyağında hafifçe kavurun. Balık kıymasının yarısını soğana ekleyin. 5-6 dakika karıştırarak pişirip, soğumaya bırakın. Soğuduğunda çiğ kıymaya ekleyin. Kıyılmış sarmısak, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz, dereotu ve tuzu ilave ederek iyice yoğurun. Pirinci ekleyerek biraz daha yoğurun. 15 dakika buzdolabında dinlendirin. Çıkardığınızda küçük parçalar koparıp, şekil vererek önce una, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayın. Sıvıyağda kızartın. Garnitür olarak hazırladığınız, ızgarada pişirilmiş kırmızı soğan ve mantarla servis yapın.