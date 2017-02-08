Levrekli Kereviz Dolması Tarifi

Malzemeler

8 adet orta boy kereviz

400 gram levrek filetosu

1 adet soğan,

2 diş sarımsak

2 adet havuç

1 adet dolmalık biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yeteri kadar su

Bir buçuk limon

Tuz,

karabiber

Levrekli Kereviz Dolması Yapılışı

1 Levrek filetolarını küp doğrayın.Soğan ve sarmısağı ince kıyın.Havuç ve dolma biberi küp doğrayın.Zeytinyağını bir tavaya alıp soğan vesarmısağı rengi dönene dek kavurun. Üzerine havuç, biber ve levreği ekleyin.Tuz ve karabiberini ayarlayın. 5 dakikakavurduktan sonra ocaktan alın. 2 Bir tencereye su ve bir limonunsuyunu koyup kaynatın. Kerevizleritemizleyip kabuklarını soyun ve tencereyeyerleştirin. 10 dakika pişirdiktensonra soğuk su dolu bir kaba alın. Kerevizlersoğuyunca içlerini oyun ve düzbir tencereye yerleştirin. Hazırladığınız balıklı harcı içlerine paylaştırın. Tencereye 2 su bardağı sıcak su ve yarım limon suyu ekleyin. Tencerenin kapağıkapalı olarak 20 dakika pişirin. Maydanozile süsleyerek servis yapın.