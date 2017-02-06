Afrodizyak Tartar Tarifi

Malzemeler

4 adet kuşkonmaz

100 gram ayıklanmış karides

Yeteri kadar su

1 adet avokado

1 adet salatalık

1 dal taze soğan

2 dal dereotu

Sos için:

3-4 dal maydanoz

1 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

1 çorba kaşığı limon suyu

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Afrodizyak Tartar Yapılışı

Kuşkonmazların üzerlerini kazıyıp tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilave edip haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp, buzlu suya koyun. Sonra suyunu iyicesüzün. Çiçek kısımlarını kesip, süslemekiçin kenara ayırın. Kalanlarını dilimleyin.

Karidesleri ayrı bir tencereye yerleştirip,üzerini geçecek kadar su ekleyinve haşlamaya bırakın. Kaynadıktan 2 dakika sonra ocaktan alıp suyunu süzün. 6-7 adet karidesi kenara ayırıp, kalan karidesi dilimlenmiş kuşkonmaz, küp doğranmış avokado, kabukları ile birlikte küp doğranmış salatalık, kıyılmış soğan ve dereotuile birlikte harmanlayın.

Sos malzemesini blenderden geçirin. Karidesli karışımın üzerine gezdirip iyice karıştırın. Tartarı servis tabağına veya telkadayıf çanaklarına yerleştirin.Üzerini, kenara ayırdığınız kuşkonmaz çiçeklerive karides ile süsleyip servis yapın.