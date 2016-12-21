Balık Köftesi Tarifi

Malzemeler

2 adet çipura

1 adet soğan

1 adet yumurta

4-5 dilim tost ekmeği

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı galeta unu

1'er tatlı kaşığı tuz ve

karabiber

Süslemek için:

Kuşüzümü

Servis için:

Marul yaprakları

Balık Köftesi Yapılışı

Çipuraları arzuya göre az su ile haşlayın ya da yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Soğuduktan sonra derisini ve kılçıklarını temizleyin. Geniş bir kapta çipura, rendelenmiş soğan, yumurta, ufalanmış tost ekmeği, kıyılmış dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi yoğurun. Harçtan parçalar koparıp dilediğiniz şekli verin. Galeta ununa bulayıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında rengi dönene dek pişirin. Kuşüzümü ile süsleyip, marul yaprakları eşliğinde servis yapın.