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Kuru Çiçek Bamya Çorbası Tarifi

Malzemeler
100 gram kuru çiçek bamya
2 adet limon
Yeteri kadar sıcak su
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 adet soğan
100 gram kuşbaşı kuzu eti
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sumak ekşisi,
tuz

Kuru Çiçek Bamya Çorbası Yapılışı
​Bamyanın üzerindeki küçük tüylerindökülmesini sağlamak için bir bezinarasına koyup, ovalayın. Daha sonra 1adet limon suyu eklediğiniz 4 su bardağısıcak suda 5 dakika haşlayın. Süzün ve birkenara alın.
​Sıvıyağda kıyılmış soğan veeti kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakikadaha kavurmaya devam edin. 1 adet limonunsuyu ve 6-7 su bardağı sıcak su katın.Kaynamaya başlayınca bamyayı ekleyinve yumuşayana kadar pişirin.
​Ocaktanalmaya yakın sumak ekşisi ve tuzunu ilaveedin. Bir taşım daha kaynadıktan sonraocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.
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