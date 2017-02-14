Kuru Çiçek Bamya Çorbası Tarifi

Malzemeler

100 gram kuru çiçek bamya

2 adet limon

Yeteri kadar sıcak su

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet soğan

100 gram kuşbaşı kuzu eti

1 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sumak ekşisi,

tuz

Kuru Çiçek Bamya Çorbası Yapılışı

​Bamyanın üzerindeki küçük tüylerindökülmesini sağlamak için bir bezinarasına koyup, ovalayın. Daha sonra 1adet limon suyu eklediğiniz 4 su bardağısıcak suda 5 dakika haşlayın. Süzün ve birkenara alın.

​Sıvıyağda kıyılmış soğan veeti kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakikadaha kavurmaya devam edin. 1 adet limonunsuyu ve 6-7 su bardağı sıcak su katın.Kaynamaya başlayınca bamyayı ekleyinve yumuşayana kadar pişirin.

​Ocaktanalmaya yakın sumak ekşisi ve tuzunu ilaveedin. Bir taşım daha kaynadıktan sonraocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.