Kuru Çiçek Bamya Çorbası Tarifi

Malzemeler
100 gram kuru çiçek bamya
2 adet limon
Yeteri kadar sıcak su
Yarım çay bardağı sıvıyağ
1 adet soğan
100 gram kuşbaşı kuzu eti
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı sumak ekşisi,
tuz
Kuru Çiçek Bamya Çorbası Yapılışı
Bamyanın üzerindeki küçük tüylerindökülmesini sağlamak için bir bezinarasına koyup, ovalayın. Daha sonra 1adet limon suyu eklediğiniz 4 su bardağısıcak suda 5 dakika haşlayın. Süzün ve birkenara alın.
Sıvıyağda kıyılmış soğan veeti kavurun. Salçayı ekleyin ve 1-2 dakikadaha kavurmaya devam edin. 1 adet limonunsuyu ve 6-7 su bardağı sıcak su katın.Kaynamaya başlayınca bamyayı ekleyinve yumuşayana kadar pişirin.
Ocaktanalmaya yakın sumak ekşisi ve tuzunu ilaveedin. Bir taşım daha kaynadıktan sonraocaktan alın ve sıcak olarak servis yapın.