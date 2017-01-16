Pırtike Çorbası Tarifi

Malzemeler

● 1 adet soğan

● 1 çorba kaşığı sumak

● Yarım kg ıspanak

● 4 çorba kaşığı pirinç

● 4 çorba kaşığı tereyağı

● 2 çorba kaşığı domates salçası

● 5 su bardağı su

● Tuz karabiber

Pırtike çorbası Yapılışı

Soğanı ince kıyıp, salçalı kaynar et suyundaöldürün. Ispanağı ayrı bir tenceredetereyağında kavurup, aynı tencereyesalçalı et suyunu ekleyin. Karışıma pirinçve sumak katıp bir taşım kaynatın. Tuzve karabiberini ayarlayın. Yuvarlak birekmeğin üzerinden kapak kesip, içiniçıkarın. İç kısmını sıvıyağ ile fırçalayınve önceden ısıtılmış fırında birkaç dakikabekletin. Dış kabuğu iyice sertleşenekmeğin içinde çorbanızı servis yapın.