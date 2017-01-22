Kukla Riekerink!

Selçuk'un uzun pasında Karabük savunmasının arkasına koşu yapan Yasin sağ omzunun üstüyle düzelttiği topu gol yapıyor. Ahmet Şahin "Yasin topu elle aldı" diyerek ortalığı bulandırıyor. Karabük takım halinde itiraz ediyor. Cüneyt Çakır nedense Yasin'e soruyor ve golü veriyor. Aklı Yasin'in golünde kalan Cüneyt Çakır, "Komik" bir penaltı veriyor. Takım savunması olarak, yardımlaşma ve mücadele olarak, Karabükspor, G.Saray'ı yerle bir etti. Dursun Özbek ve yönetimi Sneijder'in baskısına boyun eğer ve Riekerink'in biletini kesmez ise G.Saray zirve yarışını sürdüremez.

Riekerink Bey'in marifetleri:

1-Yasin G.Saray'ın en iyisiydi. Golünü attı, çok çalıştı.

Bruma sahada yoktu.

Rodrigues'i geç de olsa oyuna alırken Yasin'i haksız çıkardı.

Çünkü Bruma'ya gücü yetmedi. Rodrigues, Karabük'te oyuna girdi bir dakika bile Bruma sağ kanada geçmedi. Riekerink Bey sözünü Bruma'ya geçiremiyorsan böyle çuvallarsın.

2-Elazığ'da iki gol atan ve moral bulan Eren'i kulübede oturtmak hataydı.

Eren forvette, arkasında da Podolski olmalıydı.

Bu ikili kupada 4 gole imza koydu.

Riekerink bey ne yaptı; golü yedi "Gel bizi kurtar" diye Eren'i oyuna attı. 3-Linnes'in suçu iyi oynamak mı? Carole'de ısrar etmek G.Saray'a zarar veriyor. Hakan Balta bu ağır haliyle oynayacaksa bence Carole, "Stoper" görevi yapsa daha faydalı olurdu. 4-Fizik güç olarak yerlerde sürünen Josue dökülüyor, Bruma yürüyor. Riekerink'in yüreği Bruma- Josue ikilisini çıkarıp Rodrigues-Eren ikilisini oyuna almaya yetmiyor.



MAÇIN EN iYiSi YASiN

Golünü attı. İyi de oynadı ama çıkarıldı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ BRUMA

Karabük'te adeta yürüyüşte gibiydi.



