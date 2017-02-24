Tebrikler Kartal
Hapoel'in bizi korkuttuğu dakikalarda Fabri çok kritik toplar çıkardı. Aksi olsaydı dün gecenin karabasan gibi üstümüze çökme ihtimali vardı.
Talisca'nın 10 numara özelliği olmadığı için orta saha ile forvet hattı kopuk oynadı. O bildiğimiz hızlı, defans delici paslar yoktu. O yüzden zaman zaman Quaresma ortaya kayıp oyun kurucu gibi oynadı.
Talisca maçın tamamını ve iki yönünü hala oynamıyor. Tosic yerine Caner o yokken Adriano, Necip'in yerine Atiba, Talisca yerine de iyi hali olmak şartıyla Oğuzhan oynadığı zaman eldeki oyunculardan çıkabilecek ideal kadro olacak.
İstatistiklere göre atılan gollerin üçte biri serbest atışlardan geliyor. Atınç olduğu zaman her hava topu pozisyonunda rakip çok zorlanıyor.
İkinci yarı Beşiktaş tam vitesi boşa almıştı ki Marcelo'nun hatasından gol geldi. Kaderine razı Hapoel bu golle birden maça döndü. Kalecisinin büyük hatası maça son noktayı koydu.
MAÇIN EN iYiSi FABRİ
Maçın kırılma anlarını önledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BABEL
Moralsiz ve küs gibi oynuyor. Kötüydü.
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