Quaresma farkı
Ya kendi sahasında basıp, top çıkartıp oyun kurmasına engel olacaksınız.
Ya da orta sahayı kalabalık tutup, kendi sahanızda karşılayıp kontratakla gol arayacaksınız. Birincisi güçlü takımların yolu çünkü bunu yapınca boş alan bırakmamanız gerekiyor. O yüzden Beşiktaş biraz dişli takımlara karşı çok zorlanıyor.
İkincisi ise mütevazı takımların puan alma şansı. Geçen hafta Karabük bunu yaptı. Akhisar bunu yapmaya çalıştığı zaman goller yedi.
Kapanan takımlara karşı üç şekilde gol atılır: Kanattan bindirip orta yapmak, uzaktan şut atmak veya göbekten verkaçlarla defansı aşmak. Son söylediğimi geçen sene Gomez ve Sosa'yla yapıyordu. Bu sezon bu şansınız yok.
Geriye diğer iki yol kalıyor.
Kapandığınız zaman öncelikle Quaresma'yı durdurmanız lazım.
Karabük'ün en iyi oyuncusu sol bek Latovlevici bunu başardı. Akhisar şut da attırdı ve böylece 2. gol de geldi.
Akhisar gücüne göre doğru düşündü ama sahaya yansıtamadı. Çünkü Quaresma faktörü hesaplarını bozdu.
Beşiktaş'ın bütün takımlardan farkı Quaresma'dır diyoruz. O yetenek olarak dünya çapında. Oyun disiplini olsaydı zaten Barcelona'da kalırdı. Olduğu gibi kabul edip faydalanacaksınız ya da disiplin saçmalığıyla kaybedeceksiniz.
Kompleks yapmaya gerek yok.
Tercih de akıl da sizin.
Atınç varsa maçın kafa hakimiyeti sizde demektir. Her serbest vuruşta potansiyel gol şansınız oluyor. Bu kadroda tereddütsüz ilk 11 oynar diye ısrar ediyoruz.
MAÇIN EN iYiSi QUARESMA
İyi oynarsa takım banko kazanıyor.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÖMER BAYRAM
Mağlubiyeti hazırlayan isim oldu.
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