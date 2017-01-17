Beşiktaş güçlendi
Bu durum da Osmanlıspor'un lehineydi. Çünkü çok pas ve kurgu yapmaktan ziyade normalde de kontratak oynayan Osmanlıspor'a karşı Beşiktaş oyun kurmak zorundaydı.
Beşiktaş'ın defans göbeğinin ağırlığı da malum. Beşiktaş defans ve orta saha arasını açmayınca ve de Osmanlıspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Musa olmayınca bu avantajlarını kullanamadılar.
Beşiktaş'ın avantajı ise Tolgay ve Olcay'ın yerine oynayan Talisca ve Babel'in takımı bariz şekilde daha güçlü yapmasıydı.
İlk maçından itibaren fizik ve oyun stili nedeniyle Talisca orta saha ve kanat oynamaz, santrforda oynasın demiştik.
Aboubakar döndüğünde Cenk'in yerine oynarsa forvette sorun çözülmüş olur. Beşiktaş daha fazla Cenk'i taşıyamaz, anlamı da yok. Caner dönünce gerekirse Babel de santrfor oynayabilir.Mevcut kadroda, stoperler hariç, öncelikli sorun ileride baskı yapacak takımlara karşı top çıkarma ve oyun kurma olacak.. Bunun çaresi de Cenk'in yerine Gökhan İnler'in özellikle bu tür rakiplere karşı oynaması.
Aboubakar dönene kadar da Cenk'in yerine İnler oynarsa takım daha da güçlü ve dirençli olur.Son dakikaya kadar sahada sadece dolanan Cenk'in yerine Quaresma'yı çıkartırsanız o futbolcu kızar. Sarı kartı olmadığı zamanda da hep aynı senaryo yaşanıyorsa futbolcu sonunda haksızlığa karşı tepki gösterir.
Futbolcu da insan. Beşiktaş ahım şahım, baskılı, sürekli pozisyona giren top oynamadı. Ama Beşiktaş'ı beğendim çünkü derli toplu ve sakin oynadı. Tolgay yerine İnler girseydi son bölümde baskı da yemezdi.
MAÇIN EN iYiSi TALİSCA
Çok istekli, artık koşuyor da. Yeni golcü.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK
Çok kötü oynadı, gol de kurtarmadı.
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