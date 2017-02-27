Selda abla aşığım aşık. O kadar seçiciyim ki şimdiye kadar kimseyi beğenmedim. Arkadaş ortamında biriyle tanıştım. Adanalı ve üniversite mezunu. Annemin söyleviyle 'Kapı gibi bir adam!' Dans ettik ve ondan başkasıyla olamayacağımı anladım. O da benden etkilendi biliyorum. Gece saat tam 12'de kapımızın önünden geçiyor. Biz kızlar kafede otururken 'adımız çıkar' diye yanımıza gelmiyor. Evlenebilir miyiz acaba? Rumuz; KIRMIZI
S.U. CEVAP; 'Mail' adı altında yolladığın 'destanın' ancak bir bölümünü köşeme alabiliyorum. Ama bu işler 'annem koca ister hem de bu gece ister' telaşıyla olmaz.
NİYETİ CİDDİ GÖRÜNÜYOR
Evet, oğlanın niyeti ciddi görünüyor. Okulunu bitirmek şartıyla evlenebilirsin. Böylece günümüzde tükenmeye yüz tutmuş 'eski roman aşklarını' da yaşatmış olursunuz, ne güzel!
BURÇLAR 'EVLENMEYİN' DİYOR
Oğlak burcuyum, nişanlım İkizler. Uyumlu hiçbir yönümüz yok. Ama birbirimizi çok seviyoruz. Bir de ben çok kıskancım. Okul arkadaşlarıyla görüşmesini istemiyorum. İçlerinde bir kız var, eskiden sevgililermiş. Kızı evine bırakmış geçen akşam. Nikah tarihi alacağız ama kafamda hala sorular dolaşıyor. Ne yapmalıyım? Rumuz; ARZU
S.U. CEVAP; Burçlardan daha önemlisi şu soruların cevapları; hangi çevrelerde yetiştiniz, görgü ve bilgi farkınız var mı, hayata aynı açılardan bakabiliyor musunuz, aileleriniz anlaşabilecek mi? Duygularını bir kenara bırak ve bunları düşün. Şayet yüzde 65 'evet' çıkarsa evlen. Gerisi de, kadın olduğun için ellerinden öper şekerciğim.
Kapıma gül bırakıyor!
Selda abla aşığım aşık. O kadar seçiciyim ki şimdiye kadar kimseyi beğenmedim. Arkadaş ortamında biriyle tanıştım. Adanalı ve üniversite mezunu. Annemin söyleviyle 'Kapı gibi bir adam!' Dans ettik ve ondan başkasıyla olamayacağımı anladım. O da benden etkilendi biliyorum. Gece saat tam 12'de kapımızın önünden geçiyor. Biz kızlar kafede otururken 'adımız çıkar' diye yanımıza gelmiyor. Evlenebilir miyiz acaba? Rumuz; KIRMIZI
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- Kapıma gül bırakıyor!
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