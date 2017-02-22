Aşk çıkmazına düştüm!
Annemlerin tanıdığı bir kız var 21 yaşında.
Bana ders veriyor. Kendisine ilk görüşte tutuldum. Çok olgun. Sadece ders değil, yaşamla ilgili de bir sürü şey öğrendim.
Onu tanıdıktan sonra yaşıtım kızlara ilgim azaldı. Hiçbirine katlanamıyorum. Bana göre hepsinin aklı bir karış havada. Galiba öğretmenime aşık oldum. Üniversiteyi kazanırsam onu bir daha göremeyeceğim.
Ne olur bana bir akıl verin.
Rumuz; GENÇLİK
S.U. CEVAP; "İnsan öğretmenine aşık olur mu?" diyemeyeceğim. Biz de lisedeyken askerlik hocamıza aşıktık, sınıfça. Artık nasıl abarttıysak adam kaçtı. Anlayacağın olur böyle şeyler, her öğrenci mutlaka bir kere yaşar. Ayrıca bu dert kimseyi öldürmez, belki az biraz sürünürsün.
Ama inan ileride tatlı bir iç sızısı olarak hatırlayacaksın... Şimdi yapacağın şey, bir an önce üniversiteye kapağı atıp, ondan sonra geleceğini kurtarmak...
Benim sorunum da 9 yaşındaki oğlum. Hiçbir konuda iddiası yok. İçine kapanık, arkadaşları arasında varlığını ortaya koyamıyor. Bize benzemiyor. Öğretmeni de memnun değil. Eşimle çok üzülüyoruz. Bizler okuyamadık, onun eğitim görmesi ve iyi bir hayat yaşaması en büyük arzumuz.
Rumuz; Oğulcan
S.U. CEVAP; Galiba bir çocuğa genlerden geçmeyen tek şey 'güven duygusu' Bunun gelişmesinde anne-baba kadar öğretmeni de önemli. Oğlumdan biliyorum; duyduğu güvensizlikte, başta benim baskın karakterim kadar ilk tanıdığı öğretmenin yanlış tavrı da etkili olmuştu. Neyse sonradan toparladık. Bu yüzden aynı hatalara düşmeyin ve mutlaka bir uzmanla birlikte hareket edin.
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- Selda Uskan
- Aşk çıkmazına düştüm!
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