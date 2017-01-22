Kızımın kısmeti hazır!
S.U. CEVAP; Evladının 'mutlaka meslek sahibi olması' konusunda sana yürekten katılıyorum. Gelelim küçücük kızların taşlı tuşlu giysiler içinde ortalarda dolanmalarına... İnan bu beni de fena yapıyor. Hele de büyüklerin, o minicik kulakları deldirip sallantılı 'elti küpeleri' takmaları ve hatta çocuğa dansöz muamelesi yapıp, "Hadi Banu Naz, kalk bir göbek at görsünler" demeleri beni benden alıyor. Ama sen yılma Servi'ciğim ve mücadelene devam et.
YANGINLARDAYIM
Selda abla şimdi sana bir telefon numarası veriyorum lütfen arayıp der misin, "Ali İhsan senin için ölüyor, affetmezsen bu yangın adamı yataklara düşürüp veremler edecek!" Telefonlarımı açmıyor, araya koyduğum arkadaşları dinlemiyor, Eros bile artık yardımcı olmuyor. Anacığım hayatta olsa onu yollayacağım kapısına... Bir de sen denesen ablam? Rumuz; Ali İhsan
S.U. CEVAP; Ah benim aklı bir karış havada oğlum... Konuşmasına konuşayım da, acaba ne halt ettin de kendinden uzaklaştırdın? Kızla irtibat kurmadan önce dökül bakalım. Tabii cevaben derse ki, "En yakın arkadaşımla filan yakaladım" o vakit ne onun gözüne gözük, ne benim... Bu arada Eros da bıktı sizden, yap et sonra de ki "Abi bir kez daha okunu fırlatır mısın?"
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- Selda Uskan
- Kızımın kısmeti hazır!
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