Oğlum onları çok seviyor
S.U. CEVAP; Öncelikle şanslı bir annesiniz. Çünkü bu köşelerde pitbull'arı, sırf gelen gidene saldırsın diye hunharca yetiştiren nice gençler gördük... Oğlunuzu, güzel yüreğinden dolayı kutlarız. 'Tanışma faslına' gelince; hangi şehirde yaşadığınızı söylememişsiniz ama benim bildiğim Nevşehir'de, Jandarmanın Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) var. Ama oraya da galiba özel izinle giriliyor. Teo'ya tavsiyem orduya katılsın ve kurtarma köpeklerini bizzat kendi eğitsin.
ÖĞRETMEN DAYAĞI
Selda hanım görmüşsünüzdür, hocanın biri Kur'an kursunda çocuğu terlikle dövüyor. Biz de zamanında kurana giderdik ama hiç böyle şeyler yaşamadık. Olayları kötü niyetli buluyorum. Rumuz; Beyoğlu
S.U. CEVAP; O dayakçı hocayı kınamakla birlikte itiraf edeyim, benim çocukluğumda gittiğim Kur'an kursunda da, cami hocamız tarafından 'falakaya yatırılmışlığımız' vardır. Ama biz adamı çıldırtıyorduk. Başta, bütün dut ağaçlarını aşağı indirirdik. Dahası minareye çıkan kapının kilidini kırar, ne mihrap dinler, ne minber saklambaç oynardık. Sonra da toplaşıp ayaklarımızı havaya dikerdik, ki hoca şakacıktan falakaya çeksin... (Merak edenlere; Şehir Ankara, yer Etlik Camii, tarih; çocukluğun en güzel yılları...)
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Oğlum onları çok seviyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Karıma bakamıyorum 16 Ocak 2017, Pazartesi Selda hanım ruhumdaki fırtınayı sizinle paylaşmak istiyorum. Ayrıca merak ediyorum benim gibi hisseden baba adayları...
- Kayınpederim kabusum! 15 Ocak 2017, Pazar Selda abla yeni evliyim. Eşimin ailesi ile birlikte yaşıyoruz. Kocam çok iyi bir insan. Kayınvalidemle de aramızda...
- Hani otobüs güvenliydi? 14 Ocak 2017, Cumartesi Selda abla biliyorsunuz geçen hafta Ankara'da bir otobüs şoförü, kadın yolcuyu taciz etti, geberir inşallah. Annem...
- Dul-çocuklu-çaresiz 13 Ocak 2017, Cuma Selda abla, eşim sırf nafaka ödememek için işinden istifa etti. Kira geliri var, onu da 'bakıma muhtaç' diye annesine...
- Boy kompleksim... 11 Ocak 2017, Çarşamba Selda abla boyum 1.68... Erkek için resmen kısa boyluyum. Sevdiğim, uğruna öleceğim kız ise 1.74... Baş başayken...