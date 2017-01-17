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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Ocak 2017, Salı

Oğlum onları çok seviyor

Selda hanım, 16 yaşındaki oğlumun bir hastalığı var; jandarma ve polisin eğittiği kurtarma köpeklerine aşırı hayranlık duyuyor. Sabahlara kadar internette görüntülerini izliyor, paylaşıyor, fotoğraflarıyla konuşuyor. Baktım bir gün bilgisayarının önünde asker selamına durmuş... "Ne yapıyorsun" diye sordum, "En çok onlara saygı duyuyorum, çok önemli işler başarıyorlar" dedi. Ve en büyük arzusu, bu hayvancıklardan biriyle tanışmak, aklını kaçıracak yoksa! Rumuz; Teo

S.U. CEVAP; Öncelikle şanslı bir annesiniz. Çünkü bu köşelerde pitbull'arı, sırf gelen gidene saldırsın diye hunharca yetiştiren nice gençler gördük... Oğlunuzu, güzel yüreğinden dolayı kutlarız. 'Tanışma faslına' gelince; hangi şehirde yaşadığınızı söylememişsiniz ama benim bildiğim Nevşehir'de, Jandarmanın Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) var. Ama oraya da galiba özel izinle giriliyor. Teo'ya tavsiyem orduya katılsın ve kurtarma köpeklerini bizzat kendi eğitsin.

ÖĞRETMEN DAYAĞI
Selda hanım görmüşsünüzdür, hocanın biri Kur'an kursunda çocuğu terlikle dövüyor. Biz de zamanında kurana giderdik ama hiç böyle şeyler yaşamadık. Olayları kötü niyetli buluyorum. Rumuz; Beyoğlu

S.U. CEVAP; O dayakçı hocayı kınamakla birlikte itiraf edeyim, benim çocukluğumda gittiğim Kur'an kursunda da, cami hocamız tarafından 'falakaya yatırılmışlığımız' vardır. Ama biz adamı çıldırtıyorduk. Başta, bütün dut ağaçlarını aşağı indirirdik. Dahası minareye çıkan kapının kilidini kırar, ne mihrap dinler, ne minber saklambaç oynardık. Sonra da toplaşıp ayaklarımızı havaya dikerdik, ki hoca şakacıktan falakaya çeksin... (Merak edenlere; Şehir Ankara, yer Etlik Camii, tarih; çocukluğun en güzel yılları...)
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