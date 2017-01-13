Dul-çocuklu-çaresiz
S.U. CEVAP: Gözlemlerime göre olay şöyle gelişiyor; bir şekilde evleniyorsunuz ve bir şekilde birbirinizin gözünü oyup boşanıyorsunuz. Evet adamların ilk düşüncesi, 'nasıl yaparım da nafakadan yırtarım' oluyor. Diyorsunuz ki, "Ama çocuğumuz aç!" "O zaman ver ben bakayım!" "Ama sen çalışıyorsun!" "Olsun annem bakacak zaten!" "Yahu anan 70 yaşında, ayakta zor duruyor!" Sonunda bakla ağızdan çıkıyor; " Çocuk için para yollayayım, sen kalk bununla ye iç, giyin kuşan, gez toz hatta adam bulup aşk yaşa!"
DOST BEKLİYORUM
Selda Hanım, İzmir'in Mezarlıkbaşı semtinde çıraklığı, kalfalığı aşıp tam kunduracı ustası olmaya hazırlanırken görünmez bir el beni İngilizce öğretmeni yaptı. Ben ne elitim ne de elitistim. Geldiğim köken olarak buna olanak yok zaten. Ama klasik müziği, Barok'u, Ege türkülerinin iklimi ve bereketli toprağı ile eşit düzeyde seviyorum. Kitaplar ise dünyaya açılan pencereler. Bir okurunuz olarak ben nasıl bir arayış içindeysem; bir şekilde size ulaşmış olan yaşıma uygun, kalbinin ışıltısı ve sıcaklığı kelimelerine yansıtan bir hanım okurunuzla belki bu yolla rastlaşabilirim. İmza; Mehmet C.
S.U. CEVAP: Hadi bakalım Hocam, bir kereliğine sizin gibi beyefendi ve donanımlı bir kişiliği hanım okurlarıma tanıtmak görevim olsun.
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- Selda Uskan
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