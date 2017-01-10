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  1. Çocuk için fedakarlık (!)
Selda Uskan Selda Uskan
  • 10 Ocak 2017, Salı

‘Anneler ve oğullarına’ cevap

Selda hanım dün bir okurunuza demişsiniz ki, "Bir erkek seni annesi ile tanıştırmıyorsa ne yapacağın belli... Hemen terk et!" Ben 33 yaşında bir erkeğim ve aynı durumu yaşıyorum. İlk eşim rahmetli oldu. Şimdi bir sevgilim var ve evlenmek istiyorum. Ama annem kabul etmiyor. Hayatıma giren bütün kadınları ilk gelini ile kıyaslıyor ve haliyle beğenmiyor. Bu nedenle tanşımaya da yanaşmıyor. Ayrıca sevdiğim insanın oğlu var. Ama zaman içinde anacığımı ikna edeceğime inanıyorum. Size göre, her ne kadar 'acilen terk edilmem gerekiyorsa' da... Rumuz; Tarık Buğra

S.U. CEVAP; Sizin durumunuz farklı. Ben o tavsiyeyi '2-3 yıl beraberlik yaşayıp, hala aile ile tanışmayan' genç hanımlar için söyledim. Anladığım kadarıyla annenizin, sevdiğiniz kadından haberi var ve kendince haklı-haksız bazı sebepler yüzünden evliliğinize sıcak bakmıyor. Umarım ikna eder ve mutlu bir yuva kurarsınız. Sağlıkla kalın...

EN KÜÇÜK OKUR
Selda teyze ben 11 yaşındayım. Yanımızda bir apartman var, kız arkadaşım orada oturuyor. Kar yağdı ya, ben de ona sürpriz yaptım, pencerelerinin önüne kardan adam yaptım. Ama felaket bir şey oldu. Bir kankam var, bizim flörtümüzü kıskanır hep. Gece kalkmış, kardan adamın havuç burnunu alıp pipi yapmış. Kızın ailesi dövmek için beni arıyor... Rumuz; Boy

S.U. CEVAP; Seni, flörtünü ve o kankanı yerim ben. Ne tatlısınız yahu. Benden öneri bekliyorsun sanırım. İlk önce bu sana ders olsun, bundan böyle kardan adam yaptığında, kız ve ailesi görene kadar yanında nöbet tutacaksın ki, sonradan 'değişimler' seni bağlamasın. (Not; Mail gerçektir, kontrol edilmiştir. S.U.)
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