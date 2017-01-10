‘Anneler ve oğullarına’ cevap
S.U. CEVAP; Sizin durumunuz farklı. Ben o tavsiyeyi '2-3 yıl beraberlik yaşayıp, hala aile ile tanışmayan' genç hanımlar için söyledim. Anladığım kadarıyla annenizin, sevdiğiniz kadından haberi var ve kendince haklı-haksız bazı sebepler yüzünden evliliğinize sıcak bakmıyor. Umarım ikna eder ve mutlu bir yuva kurarsınız. Sağlıkla kalın...
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Selda teyze ben 11 yaşındayım. Yanımızda bir apartman var, kız arkadaşım orada oturuyor. Kar yağdı ya, ben de ona sürpriz yaptım, pencerelerinin önüne kardan adam yaptım. Ama felaket bir şey oldu. Bir kankam var, bizim flörtümüzü kıskanır hep. Gece kalkmış, kardan adamın havuç burnunu alıp pipi yapmış. Kızın ailesi dövmek için beni arıyor... Rumuz; Boy
S.U. CEVAP; Seni, flörtünü ve o kankanı yerim ben. Ne tatlısınız yahu. Benden öneri bekliyorsun sanırım. İlk önce bu sana ders olsun, bundan böyle kardan adam yaptığında, kız ve ailesi görene kadar yanında nöbet tutacaksın ki, sonradan 'değişimler' seni bağlamasın. (Not; Mail gerçektir, kontrol edilmiştir. S.U.)
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- Selda Uskan
- ‘Anneler ve oğullarına’ cevap
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