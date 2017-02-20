Yazık... Çok yazık
Fenerbahçe'nin hangi taktikle oynadığını inanın kimse bilmiyor.
Advocaat'ın yaptığı hamlelere ise anlam veremiyorum. Eğer gol atmak istiyorsan ceza sahasına fazla adamla hücum etmen lazım.
Özellikle ikinci yarı kapanan savunmayı açmak için Advocaat, Sow-Fernandao değişikliği yaptı.
Tamam böyle bir değişiklik yaptın.
Kendince haklısın diyelim. Rakip defansı bozmak, kafa toplarıyla oyunu açmak istiyorsun. Ama Fernandao'yu destekleyecek, onun indirdiği toplara değerlendirecek, savunma bloğunu delecek bir adam lazım. Van Der Wiel top getiriyor, Stoch onun yanında. Topal da hemen onun yanında. Souza yayın üzerinde. Diğerleri geride. Fernandao tek başına. İnanın Fernandao'ya acıdım. Hiçbir şey yapamıyorsan en azından karambol yaratırsın. O da yok. Fenerbahçe'nin en etkili yeri Skrtel ve Kjaer'in bölgesi.
Orta sahada bu kadar çok defansif saha oyuncusuyla zaten olmayacağı uzun zamandır belli. Yaratıcı oyuncu eksikliği var. Golcü eksikliği var.
Fenerbahçe takımında şampiyonluk adına en ufak bir umut ışığı kalmadı artık.
Beşiktaş bu sezon gerçekten çok şanslı.
MAÇIN EN iYiSi RAMAZAN
Kasımpaşa kalecisi gerçekten başarılıydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ FERNANDAO
Maçın en kötü oyuncularından biriydi.
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- Oktay DERELİOĞLU
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