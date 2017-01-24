Şampiyonluğa koşuyor

İlk önce şunu belirtmek istiyorum.

Osmanlıspor ve Alanyaspor'a karşı gördüğümüz Beşiktaş şu anda ligin en formda ekibi. Siyah- Beyazlılar, maçın başlarında yine atılan enfes golle düğümü erken çözdüler.

Oğuzhan, Quaresma ve Cenk işbirliği ile mükemmel birgol izledik.

Bunun akabinde elindeki tek santrfor Cenk'in sakatlığı, takımın dengesini bozdu. Şenol Güneş'in oyuna Tolgay'ı alıp Talisca'yı forvete çekmesi mecburiyetten yapılan en iyi hamleydi.

Belki Alanyaspor değil de başka bir takım olsa bunu lehine çevirebilirdi.

Ama Kartal dün gece buna mahal vermeden arka arkaya gelen gollerle maçı koparmayı bildi.



BU MAÇLARDA İYİ AMA...

Hakemlerimiz çok formsuz.

Fabri çok temiz şekilde topu eliyle çeldi. Pozisyon çok net önünde olmasına rağmen hakem penaltı kararı verdi. Bu pozisyon kısa sürede olsa Beşiktaş'ın konsantrasyonunu bozdu. Ama Siyah-Beyazlılar daha sonra Marcelo'nun golüyle çok rahat bir galibiyet aldı. Quaresma sahanın yıldızıydı. Tamam... Quaresma böyle maçlarda muhteşem. Ama oynaması gereken maçlarda hiç ortada yok.

Savunma hücuma gerekli desteği vermiyor.

İki bek de bana göre Beşiktaş'a yakışmıyor. Gökhan sürekli sakatlanıyor. Oyundan çıkıyor.

Bir sonraki maçta sahada. "Sakat sakat oynuyorum" algısı mı yaratmaya çalışıyor anlamıyorum.

Sadece Beşiktaş kazanırken iki kelime de olsa olumsuzlukları söylemek istedim. O kadar...



MAÇIN EN iYiSi QUARESMA

Golü ve asistleriyle geceye damga vurdu.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAGNER LOVE

Çok top ezdi. Eski halinden eser kalmamış.