Yol Durumu
Oktay Derelioğlu Oktay DERELİOĞLU
  • 17 Ocak 2017, Salı

Hoşgeldin 2017

Beşiktaş şampiyonluk yarışında çok kritik bir virajdan üç puanla dönmesini bildi. Maç öncesi hava değil de saha şartları futbol oynamaya çok uygun değildi.
Sert ve buzlu zemin her iki takımın da yeteneklerini ortaya koymasını zorlaştırıyordu. Ama Beşiktaş takımı başlama düdüğüyle birlikte çok akıllı bir oyun ortaya koydu. Orta alanda birbirine çok yakın oynayarak ve Osmanlıspor'u bekleyerek bir oyun tarzıyla maçın ilerleyen dakikalarını kontrol altına almasını bildi.
Beşiktaş'ın golü de çok gecikmedi.
Talisca usta vuruşuyla takımını öne geçirdi. Buna karşılık Osmanlıspor hiç etkili olamadı desek yeridir. Ama bunda tabi ki Beşiktaş'ın takım savunmasını iyi yapması, oyunu kontrol altında tutması, Tosic ve Marcelo'nun uyumu, kaleci Fabri'nin çok güvenli duruşu etkili oldu.
Orta alanda artık konuşmaya gerek yok.. Atiba Beşiktaş'ın belkemiği bir oyuncu. Atiba'sız bir orta saha düşünemiyorum.
Cenk Tosun sahada hiç etkili değildi. Ama buna rağmen maçın 90. dakikasında uzatmalarda attığı gol ile kalitesini gösterdi.
Quaresma'nın oyundan çıkarken eldivenlerini yere atması hiç hoş değildi. Çok şımarık bir oyuncu.
Beşiktaş taraftarı ve Şenol Güneş ona nasıl katlanıyor anlamıyorum.
Yararından çok zararı var bence.
Beşiktaş herkesin korku ile gittiği Osmanlı deplasmanından çok rahat bir galibiyet aldı. 2017'ye de galibiyetle başladı.

MAÇIN EN iYiSi TALİSCA
Attığı muhteşem golle klasını gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Çok etkisizdi. Kerim girince takım hareketlendi.



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