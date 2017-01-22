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  1. Uykusuzluk şişmanlatır
Dr. Nafiz Karagözoğlu DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 22 Ocak 2017, Pazar

Tatlı yemeden duramıyorum

Yemeklerden sonra sürekli canım tatlı istiyor. Yememeye çalışıyorum ama dayanamıyorum. Şişmanım. 'Şeker hastası olursun' diyorlar. Tatlı çok yiyorum diye şeker hastası mıyım?
Yapacağınız ilk iş iç hastalıkları uzmanına başvurmak. Genel muayeneniz sonrası şişmanlığınız, tatlı yeme isteğiniz, bize yazmayı unuttuğunuz veya muayene sırasında fark edeceğiniz şikayetleriniz için tetkikler gerekecek. Mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Tatlı yeme isteği şeker yüksekliğinin yanında 'şeker düşüklüğü' nedeniyle de ortaya çıkan bir durumdur. Çoğu kez şeker hastalığının ilk döneminde ortaya çıkar. Sürekli tatlı yeme durumu fazla kiloyu beraberinde getirir. Karın ağrısı ve gaz açısından bağırsak hareket düzensizlikleri ve hastalıkları araştırılır. Hem gaz hem de şişmanlık için daha çok hareket etmeniz, egzersiz ve spor yapmanız şart. Sadece diyetle bu iş olmaz. Şeker tanısı yapılan testlerden sonra netleşir.

3 aylık evliyim. Cinsel ilişki sırasında ağrım oluyor. Yaşadığım ağrıyı bir ben bilirim! Acaba benim neyim var?
Anlattığınız konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir. Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir. Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

Son 2 aydır susuzluğa dayanamıyorum. 6-7 litre su içtiğim oluyor. Yoksa bir hastalığım mı var?
Şekersiz diyabet' de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir. Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır. Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. Sen en iyisi iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Ona göre bir değerlendirme yapalım.
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