Spor, kan şekerini düşürür
Her beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Ancak sürekli alkol kullanımı karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara, hepatit mikrobu gibi çeşitli nedenler karaciğer yetersizliği gelişme süresini kısaltabilir. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Ama bunu babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul. Babanla konuştur. Göstermek söylemekten iyidir. Son pişmanlık kimsenin işine yaramıyor.
27 yaşındayım. Yeni evlendim. Eşimle bir araya gelince sertleşmede zorluk çekiyorum. Bu bir hastalık mı?
İnsanlar cinsel ilişki hazırlık döneminde çeşitli uyaranlardan etkilenebilirler. Uyarılıp orgazma hazır hale gelebilirler. Fotoğraf, ışık, ses, koku, eşyalar, dokunma, izleme, sevişme cinsel ilişki hazırlığı başlatabilir. Bununla ilgili olarak zaman zaman farklı uygulamalarla hazırlık dönemi yaşamak hastalık kabul edilmez. Ama sadece izleme, gözetleme ile uyarılıp başka hiçbir şeyle uyarılamıyorsan hastalık kabul edilebilir. Bunun için önce psikolog gerekirse sonra psikiyatriste ihtiyacın olabilir.
3 yıldır şeker hastasıyım 46 yaşındayım. Şekeri bir türlü düzeltemedim. İlaçlarımı düzenli alıyorum. Perhizi biraz kaçırıyorum. "Spor yap" diyorlar ama bu yaştan sonra kolay değil. Spor bu kadar işe yarıyor mu?
Evet. Harekette bereket vardır. Hareket etmek, spor yapmak kanda şeker seviyesini ve insülin ihtiyacını azaltır. Sadece şeker hastalığı ile değil, genel olarak da egzersizin faydaları saymakla bitmez. Vücut ağırlığının azalmasına yardımcı olur. Kalp kasını kuvvetlendirir. Kasların ve eklemlerin kuvvetlenmesini sağlar. Kan yağları (kolesterol, trigliserid gibi) düzeylerinin azalmasını sağlar. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Yani işleyen demir ışıldar. Yeni alışkanlıklar edinmezsen yeni hastalıklar edinirsin.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Spor, kan şekerini düşürür
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