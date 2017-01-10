Sinir şekeri yükseltir
Aspirinle ilgili olabilir. Herkese diye bir tedavi yoktur. Doktorluk kişiye özel tedavi üreten meslektir. Yani doğru yemek, içmek, oturmak ve bunun gibi genel sağlık bilgileri herkes içindir. Ama tedaviler kişiye özeldir. Senin gastrit, reflü, ülser gibi hastalıkların varsa Aspirin kullanımı bu hastalıklarını bozar. Dışkını takip et. Siyah zift gibi ishal, yumuşak dışkılamalar, kötü kokulu dışkılamalar olursa bekleme doktora git.
42 yaşındayım. Son 3 aydır cinsel ilişki sırasında başım ağrıdı. Doktora gittim. Hipertansiyon tanısı koydular.
Cinsel ilişki sırasında kalp damar sisteminde değişimler meydana gelir. Orgazm, tahrik oldukça nefes alma hızı, kalp atış hızı ve kan basıncınız yani tansiyonun artar. Cildin kızarmaya başlar. Heyecan arttıkça cinsel gerilim artar ve kalp atış hızınız ve kan basıncınız daha da yükselir. Orgazm sırasında adrenalin etkisi belirginleşir. Kalp atış hızı dakikada 90-145 arasında ortalama 115 olur. Kan basıncı 30-50 milimetre cıva (mmHg) civarında yükselir. Yani tansiyonun normalde 12 ise 15-18'e kadar çıkabilir. Orgazmdan sonra kalp atış ve nefes alış hızınızla kan basıncınız normal seviyelerine döner. Günlük hayatta tansiyonun 14-15 ise ilişki sırasında 17-19 a çıkıp başını ağrıtmış olabilir. İlaç tedavisi almazsan bundan sonra daha çok başın ağrır. Hipertansiyon ihmale gelmez, gelirse acile gelir.
2 yıldır şekerim var. Ölç ölç yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim. Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Niye ha bire yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?
Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Sıkıntıdan kurtul. Ayrıca ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sinir şekeri yükseltir
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