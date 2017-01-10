Türk erkeğine bunları söyleme sakın
"Sen kimsin be? Babam mısın kocam mısın?"
Erkek cinsi bu söze kıl olur. Aklı sıra sahiplenip her şeyinize karışmaya çalışır. sakın ola izin vermeyin.
"Saçların mı dökülmüş senin?"
E her şeyleri erken olduğu gibi yaşlılıkları da erken geliyor bunların. Canlarını sıkıyor tabii.
"Ben seni arkadaş olarak görüyorum"
Bunu duyup intihar edenleri bile vardır.
"Paran yok mu? Parasız erkek mi olur?"
Şaşkınlığınıza anlam veremez nedense.
Kendi fakirliğinden utanmayıp sizi patavatsız olmakla suçlar.
"Bugün alışverişe çıktım. Bir sürü yeni kıyafet aldım"
Eğer onun parasıyla yapmışsanız alışverişi size birkaç bin liranın hesabını yapacak kadar pintidir.
"Konuşmamız lazım"
Nasıl da korkarlar ayrılacaksınız diye...
Üzüntülü ifadeleri görülmeye değerdir.
"Annen ve ablan ne kadar iğrenç insanlar ya"
Yalnızca bir gözlem. Üstelik kim gözlese aynı şeyi düşünür. Bu yüzden kızlara tavsiyem tanışmayın. Tanışsanız da yorum yapmayın. Çok kızıyorlar.
"Hayatım, liseden arkadaşım Selim'le partideydik dün gece Çok içmişim. Onun evinde kaldık"
En yakın arkadaşlarınızla samimi olmanız, ona sarılıp yakınlaşmanız erkekleri çıldırtır. Ne kadar evinde de kalsanız, yer yoksa aynı yatakta da yatsanız arkadaşınızdır o sizin. Kıskanılmaması gerekir.
"Sen de erkek misin be?"
Nedense pek hayıflanırlar bu söze. Şiddet bile gösterebilirler. Kendilerinden şüpheleri var sanki.
"Arkadaşlarım neden çirkin erkeklerle takıldığımı hep merak ediyor"
Samimi bir paylaşım bile yapamazsınız.
Kızıp darılırlar.
"Eski sevgilimle de burada öpüşmüştük"
Anılarınız aklınıza gelir ve hüznünüzü erkek arkadaşınızla paylaşırsınız. Ama, o bundan anlamaz. Sizin ayrılık acınızı değil "eski sevgili" kelimesini düşünür. sanki kendisinin eski sevgilisi yok.
TREN BİLETİ
Üç bayan ve üç erkeğin iş icabı trenle bir seyahate çıkmaları gerekir. Tren garına giderler.
Üç bayan 3 bilet aldığı halde erkekler tek bilet alır. Bayanlar bunun sebebini sorduklarında erkekler:
- Bekleyin ve görün, derler.
Trene binerler ve tren hareket ettikten bir süre sonra üç erkek kalkıp hep beraber trenin tuvaletine girerler. Biraz sonra kondüktör gelir ve üç bayandan üç bileti alır. Tuvaletin önünden geçerken kapıyı tıklatıp:
- Bilet lütfen, der.
Kapı açılır ve bir el bileti uzatır. Bayanlar bunu görürler. Taktiği kapmışlardır. Dönüş yolculuğu için yine gara giderler. Bayanlar bu sefer tek bilet almışlardır. Erkekler ise hiç bilet almaz. Bayanlar yine şaşırıp sebebini sorduklarında,erkekler yine bekleyip görmelerini söylerler. Bir süre sonra yolculuk başlar.
Önce bayanlar kalkıp tuvalete girer. Ardından da erkekler karşısındaki tuvalete. Kondüktörün gelmesine yakın bir erkek çıkıp karşı kapıyı tıklar ve:
- Bilet lütfen, der.
Açılan kapıdan bir el bileti uzatır. Bileti alan erkek diğer tuvalete geri girer.
AlkışlıYorum
Yıl 2006, yer Latin Amerika'nın güneyi Peru'daki antik İnka şehri Machu Picchu. Yorucu bir tırmanıştan sonra hemen girişteki İnka heykelinde bir şey dikkatimi çekiyor. Merak edip okuyorum. Evet! Köfteci Orhan buraya da reklamını kazımış arkadaşlar.
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- Lütfi Albayrak
- Türk erkeğine bunları söyleme sakın
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