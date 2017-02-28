Kartal’ın Aslanı Talisca

Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Dün de zorlu Galatasaray deplasmanında bilhassa ilk yarıda oynadığı futboluyla hem maçı kazandı hem de rakibine 10 puan fark attı.

Beşiktaş ve Galatasaray ilk 45 dakika içersinde temposu düşük bir oyun oynadılar. Çünkü iki teknik adam da temkinli ve ikisi de takım içersinde pozisyon vermemek için adam adama pres uyguladılar. Ama maçın 47. dakikasında Talisca'nın golü hem maça hareket getirdi hem de Beşiktaş'ın futboluna bereket getirdi. Oyunun geneline baktığımızda siyah-beyazlı takım olarak çok iyi organize olmuştu.

Orta sahada iyi oynadılar. Galatasaray'a oyun oynamama presini gösterince oyundan düşenbir Galatasaray, ve kazanan bir Beşiktaş izledik. Atiba ve Babel, Galatasaray derbisinde inanılmaz mücadele ettiler. Sahanın her yerinde bu ikiliyi bulabilirsiniz.



MARCELO ÇOK İYİYDİ

Hep söyledim, yine söylüyorum.

Talisca topa bir başka vuruyor. Her vuruşunda bana Brezilya'nın yıldızı Rivaldo'yu hatırlatıyor. Attığı frikik golü öyle sertti ki Bruma'ya çarpan top Muslera'yı da yanıltarak ağlarla buluştu. Gökhan sakatlanıp çıkana kadar Bruma'ya çok iyi pres yaptı.

Marcelo defansın adeta gözbebeğiydi.

Bütün hava toplarında topları Galatasaraylılar'dan alarak kaleci Fabri'yi rahatlattı. Quaresma, biraz daha hareketli olabilseydi ve Oğuzhan Özyakup da biraz güçlü olsaydı belki Beşiktaş daha farklı bir galibiyetle çıkabilirdi.



MAÇIN EN iYiSi ATIBA

Müthiş top oynadı. Çok çalışkandı. Alkışlandı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ TUDOR

Takımını korkak oynattı, sınıfta kaldı.