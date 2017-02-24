Avrupalı Beşiktaş
Sadece golü bulmadılar akabinde çok da önemli gol pozisyonundan yararlanamadılar. Bu Beşiktaş açısından şanstı. Şenol Güneş belki Galatasaray maçı öncesi biraz çabuk değişiklik yaptı ama az kalsın dengesi bozulan Beşiktaş turu zora sokacaktı.
Talisca her geçen gün Beşiktaş'ın orkestra şefi gibi takımı yönetiyor, şut atıyor iyi de pas vererek takımının hücuma dönük oyununu zenginleştiriyor.
Aboubakar çok güzel bir gol attı ama 18 içinde çok önemli pozisyonları da kaçırdı. Sonradan oyuna giren Cenk'i golü ise takımı rahatlattı. Her şeye rağmen Galatasaray maçı öncesi Beşiktaş takımı hem moral buldu hem de Avrupa'da önemli bir başarıya imza attı.
ALKIŞLAR OSMANLI'YA
Osmanlıspor'un elenmesine üzüldüm.
Çok önemli bir avantajı tecrübesizlik nedeniyle kaybetti. Ama buraya kadar almış olduğu ilk defa Avrupa'da oynayan bir takım olarak düşündüğümüzde çok başarılı olduğunu söylemek ve alkışlamak isterim. Avrupa deneyimi olmamasına rağmen adım adım buraya kadar gelmek başarıdır.
MAÇIN EN iYiSi TALİSCA
Oynadı oynattı. Takımın beyni oldu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NECİP
Orta sahada vasatın altında bir görüntü çizdi.
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- Hayri Ülgen
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