Altın gol altın 3 puan
Oyunun genelinde iki takım da çok istekliydi. Ama Beşiktaş'ta Babel, Cenk ve Oğuzhan'ın vasat oyunu Rizespor'a daha çok mücadele etme şansı verdi. Beşiktaş eğer kazandıysa iki kanat oyuncusuyla bunu başardı. Biri Gökhan Gönül diğeri ise Adriano. Atılan gole de baktığımız zaman bu iki ismin imzasını görüyoruz.
Gökhan o kadar güzel bir gol attı ki herhalde bu altın değerinde bir goldü. Çünkü son maçlara doğru kazanılan her üç puan altın değerindedir.
SPOR AHLAKI YOK!
Ricardo Quaresma gerçekten de çok iyi ve yetenekli oyuncu. Ama bana sorarsanız 'spor ahlakı nasıl? diye. 'Çok zayıf' derim. Yeter artık!.. Bir takımın teknik direktörü 4 sarı karttan cezalı duruma düşen oyuncuyu oyundan alıyor ama sen elindeki bandajları ata ata sahadan çıkıyorsun. Eğer bugün itibariyle yönetim ve Şenol Güneş sana ceza veremiyorsa onların acizliğindendir.
Beşiktaş bir futbolcuya dayalı ise, o takım Beşiktaş olmasın daha iyi.
Atiba her zamanki gibi hammaldı. Orta sahada her şeyi yaptı. Beşiktaş adına çok güzel biten gecede iki şey kötüydü. Birincisi, Quaresma ve Gökhan'ın cezalı duruma düşüşü, diğeri ise Cenk Tosun'un sahada varlığı ile yokluğunun belli olmamasıydı.
MAÇIN EN iYiSi GÖKHAN GÖNÜL
Futbolu ve attığı golle galibiyeti getirdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ CENK TOSUN
Sezonun en etkisiz performansını sergiledi
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- Hayri Ülgen
- Altın gol altın 3 puan
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