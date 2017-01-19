Süper Lig’e çıkmanın bazı koşulları var
Tüm takımlarımız devre arasında kendi programları doğrultusunda antrenmanlar yaparken transfer çalışmalarını da sürdü. İlk yarıda oynanan maçların telefasi vardır ama ikinci yarıdaki maçların telafisi asla olmaz.
İkinci yarı ocak ve şubat aylarında oynanan maçların zorluk derecesinin yanısıra ülkemizin kış koşullarından dolayı zorlu geçecektir. Takımlarda cezalı futbolcuların yanısıra özellikle zemin ve hastalıklardan dolayı eksik oyuncuların da fazla olduğunu göreceğiz. İşte bu nedenle hem devre arası kamp çalışmaları hem de takıma yapılacak takviyeler önemlidir.
HERKES KENETLENMELİ
Takımın veya yöneticilerin tek başına biz Süper Lig'e çıkalım demeleri asla ama asla yetmez.
Başkandan malzemecisine kadar herkes birlik ve beraberlik içinde aynı hedefe kilitlenmeli. Tabiki bu kilitlenmenin bir başka ayağı tribünlerin artık dolması lazım.
Tribünlerin muhteşem itici gücü sayesinde futbolcular maçlara daha konsantre olur taraftar bir nevi itici güç olur. Taraftarı takımın 12 numaralı oyuncusu bile diyebilirim. Tüm bunlar takımın Süper Lig'e çıkması için yeterli mi tabiki hayır. Süper Lig'e çıkmak isteyen kente yaşayan herkesin takımla birlikte o heyecanı taşıması lazım.
HAKEMLER ETKİLENMESİN
Süper Lig'de ilk yarıda inanılmaz hakem hataları yaşandı. Peki ya alt liglerde neler oluyor oralarda neler yaşanıyor derseniz.
Süper Lig'de yaşanan hakem hataları orada çok daha fazla yaşanıyor. Hakemlerimiz maçlarda kimsenin etkisi altında kalmadan ve gördüklerini çalarak maç yönetsinler. Eğer birilerinin etkisi altında kalıp düdük çalacaklarsa ne olur lütfen maçlara çıkmasınlar.
GÖZTEPE EVİNDE ÇARPILDI
Göztepe Denizlispor ile oynadığı maçta adeta büyük şok yaşadı. Göz Göz, taraftarı önündeki maçta rakibine 4-2 mağlup olunca neye uğradığını şaşırdı. Böylece şampiyonluk yarışında kartlar tekrar dağıtılmış oldu.
Geçen yılda böyle olmuş ve sonrasında Göz Göz, toparlanamayınca Süper Lig'e çıkamamıştı.
Göztepe bu mağlubiyeti bir iş kazası olarak görüp bir an önce toparlanmak zorunda.
MALATYA'DA TATSIZ SONUÇ
Malatyaspor ve Sivasspor maçının sonucu bu takımların yanısıra birçok takımı yakından ilgilendiriyordu.
Kazanan takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacaktı.
İki takım golsüz berabere kalınca şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı. Ama Malatyaspor ile Sivasspor, bu puanları ilerleyen haftalarda fazlasıyla arayacaklardır.
ESKİŞEHİRSPOR YÜKSELİŞTE
Geçen yıl lige veda eden Eskişehirspor, sezon başından beri bu ligin favorisi.
İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik sergileseler de zirvenin fazla uzağında kalmadılar. Rakiplerinin puan kaybettiği hafta sahasında Altınordu gibi bir takımı 3-0 gibi net bir skorla mağlup edince takım 31 puanla zirveye oturdu. Eskişehirspor ilk yarıda Göztepe ile oynadığı maçın son dakikalarında sahadan çekilmesi, bu maçın 3-0 tescil edilmesi ve üç puanlarının silinmesi onları sarssa da yıkamadı.
Bir an önce toparlanan takım yarıştan hiç bir zaman kopmadı.
Şampiyonluk yarışındaki takımlar içinde puanı silinen tek takım Eskişehir, umarım bu dezavantajını bundan sonra avantaja dönüştürür. Camiada da büyük bir kenetlenme var. Büyük bir sürpriz olmazsa Kırmızı Şimşekler son haftaya kadar bu yarışın içinde kalır.
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- Yazarlar
- Hayri Ülgen
- Süper Lig’e çıkmanın bazı koşulları var
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