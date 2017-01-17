Kartallar yüksek uçar
Sezonun ilk maçları ve ikinci yarının başlangıç maçları hep zordur.
Eğer bu maçları kazanarak başlarsan sezona da damganı vurursun.
Dün Ankara'da müthiş dondurucu bir soğuk ve buzlanma vardı. Özellikle bu sahada canla başla çalışan iki takımın futbolcularını da ayakta alkışlıyorum.
Beşiktaş genellikle Osmanlıspor'u durdurup sonra da topu kanatlara aktararak sonuca gitmeyi bildi.
Şenol Güneş bu akıllı sistemi ile çok zorlu görünen ligin en iyi oynayan takımlarından Osmanlıspor'a iyi bir ders verdi. Bu galibiyet Beşiktaş'ın ileride oynayacağı maçlar için müthiş bir moral oldu.
Talisca hem iyi futbolcu hem de ayaklarını çok iyi kullanan bir klas.
Attığı gol gerçekten mükemmeldi. Her futbolcu bunu atamazdı. Quaresma oyunda kaldığı müddetçe hiçbir şey yapmadı.
Futbolda böyle şeyler olabilir. Ama Şenol Güneş onu oyundan alırken hocasının yanına gelip tekmelikleri yere atması onun gibi bir oyuncuya yakışmadı. Tolgay ve Kerim Frei'ın oyuna ikinci yarıda girmesi oyuna zenginlik katmasına neden oldu. İkisi de çok çalıştılar. Atiba'ya destekçi gibi oyunu kontrol ettiler.
Cenk Tosun durdu durdu son dakika turnayı gözünden vurdu.
Babel her halde takıma alışamamış ki hem verimli olamadı. Hem de sakatlanarak oyunu terk etti.
Ama dün sahada basmadık yer bırakmayan adeta ikinci golü yaratan Atiba'yı ayakta alkışlıyorum.Bir de 88. dakikada Regatten'nin vuruşunda 90'dan topu çıkartan kaleci Fabri'yi de alkışlamak gerekir.
MAÇIN EN iYiSi ATİBA
Kanadalı oyuncu arı gibi çalışarak alkışlandı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ QUARESMA
Portekizli futbolcu dün kayıplardaydı.
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- Hayri Ülgen
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