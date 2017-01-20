Hakkı Yalçın
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Umut ve cesaret
Tayip Erdoğan'a böyle zihniyetlere karşı mücadele etmek düşüyor da, sanayiciler cesaretlendirilip, bankalara kredi çağrısının önü açılıyorsa.
Açmayan vurguncudur!
***
Avrupa kendi mezbahasında bizleri kesilecek koyunlar gibi görüyor da, sistematik bir baskıyla soysuz siyasete soyunuyorsa.
Arsız ve kanlı eller, kirli eylemlerde izlerini bırakıp ortadan kayboluyorsa. Yapılan namussuzlukların hepsini görüp hiçbir şey yapmayanlar. Avrupalı oyuncudur!
***
Global bir dünya içinde kimseyle göbek bağımızı kesecek halimiz yok.
Ama kimseye boyun eğecek halimiz de.
Tayyip Erdoğan'ın kaç yıldır NATO için söylediklerini, yeni Amerikan Başkanı şimdi söylüyor. NATO'nın adı battı.
Hem savaşta ve terörde, hem vicdanlarda. Saraybosna'yı unuttuk mu?
Bosnalı bir dostum yıllar önce bir tanımlama yapmıştı.
"Slobadan karadan, NATO havadan, bizleri katlettiler!" Slobadan dediği Sırp kasabı Miloseviç!
NATO bizlere yapılanları da seyrettiyse ve ülkenin lideri bu konuda tepki gösteriyor da, bütün Avrupa kulaklarını tıkıyorsa.
Tayyip Erdoğan'ın posterleri haklı isyanların afişi olarak, bütün Avrupa'nın karşısına çıkıyor demektir.
***
Kaç böcek geçti duvarlarından?
Kaç yılan zehrini akıtmak için yandı tutuştu! Suikast timleri hala fırsat kolluyor.
Ve Tayyip Erdoğan hiçbir zaman, politikanın tenha köşesine çekilmedi.
İnadına daha dirençli.
O yüzden Fetö soruşturmasında itirafçıların aldatmaca oyununa boşuna dikkat çekmiyor. "Fetö'den tutuklu itirafçıların şimdi söyledikleriyle, Başbakan olduğum zaman bana söylediklerine baktığım zaman tamamen aykırı ifadeler.
Bu oyuna gelmemek gerekiyor."
***
Trump'ın heyetinden Stephen Hadley, yanlışları doğruya çevirmenin yolculuğunda, devletin zirvesiyle görüşmeler yaptı.
Ve ABD yönetiminin Türkiye konusunda yaptığı üç hatayı dile getirdi.
"ABD darbe konusundaki tepkilerinde yavaş kaldı ve yanlış yaptı.
Fetullah Gülen ABD'de oturup Türkiye'deki işlere karışmayı sürdürüyor.
Suriye'de PKK ile bağlantılı PYD'nin desteklenmesi Türkiye için sorun yarattı." Üç konu da aylardır Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği hassas konular.
***
Tayyip Erdoğan'ın gönlündeki musluk, ıslık çalmadı hiç. Özellikle darbe girişiminden sonra işaret ettiği zehirli ithal varillerde de yanılmadı hiç.
O yüzden ondaki umut ve cesaret, bizlerde de eksilmesin hiç!
Gül Altınkaya
Ağrı Doğubeyazıt'ta görev yapan bir öğretmen, öğrencilerin bot ve montlarının olmadığını görünce, sosyal medyada kampanya başlatıyor da, hayırsever insanlar bu kampanyayı zenginleştiriyorsa.
Yardımlar fazlasıyla geliyor da, botlar ve montlar ilçenin diğer okullarındaki çocuklara dağıtılıyorsa.
Matematik öğretmeni Gül Altınkaya'nın ellerinden öperiz!
Mutluluk Takvimi
* Kapının önünü temiz tut.
* Hiçbir şeyi hayata değişme.
* Sessizliği dinle.
* Semt pazarına git.
Yaşamak dediğimiz şey
İnsanlar hakkında
Yanılmak değil mi zaten
Hayatta bunlar yok mu
Dünya bile dönüyor
Sen dönmüşsün çok mu
Bu kirlenmiş masalda
Değerin yok gönlümde
Senden daha kötüsünü
Görür müyüm acaba
Kalan ömrümde
Sen hatırlayacağım
En kötü şeysin
Bende konu kapanmıştır
Unutmaya bile değmezsin
Hakkı YALÇIN
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