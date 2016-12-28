Hakkı Yalçın
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Fetö filmleri
Çocuklarımızın sınav sorularını çalanların, Fetö'nün sponsorluğunda finale yolculuk konulu filmler çekilmiş.
Adına hizmet hareketi demişler.
Filmlerde altı çizilen gerçek; önce cemaat olmanın önemi.
Ardından sıla özlemi, gurbet vurgusu.
***
Ve asıl mesele; cemaat üyelerinin dönemin Amerikan Başkanı Bush ile aynı fikirde olmaları. Amerika'nın mazlum ve masum gösterilme çabası.
Amerika'nın hayalindeki ılımlı İslam modelinin beyinlere kazınması.
Ve yeni Hümeyni'nin dönüşüne zemin hazırlayan replikler.
***
Yapılan araştırmanın sonucuna göre; herkesi dinleyen, odalara gizli kameralar yerleştiren cemaatin adamları takip edilmekten huzursuzlarmış.
O yüzden görünümleri sol tandanslı.
İçleri imam asker.
İkna yeteneklerini yeterli bulmadıkları için, kendilerinin yerine "sahneleri" konuşturmuşlar.
Çaldıkları sınav sorularını verdikleri ailelerin fertlerini de sinemalara doldurmuşlar.
Bu filmler için basılan bilet sayısı 7 milyon. Yani 6 filmin gişe ortalaması 1 milyonun üzerinde.
Türkiye'de film başına düşen izleyici sayısının 100 bin olduğu hesaplanırken, nasıl bir izleyici örgütlenmesi olduğunu söylemeye gerek yok.
Pahalı bütçeli filmlerin öznesi de;
"Darbe gelecek yerden para esirgenmez!
***
İhanetin final filmi de 15 Temmuz'da vizyona girdi ama seyircisi yoktu.
Amerika da yetmedi bu darbe özlemine, bombalar da.
Yürekli insanlar en doğru hamleyi yaptılar, canları pahasına.
Ve tarihe nasıl geçilirmiş gösterdiler.
***
Amerika'nın darbenin arkasında neden durduğunun ve katil Fetö'nün neden Amerika'nın kolları arasında beslendiğinin kanıtlarını bulduk.
Bugün terörle ve canlı bombalarla filmin devamı çekiliyor.
Ha Bush, ha Obama, ha Trump!
Amerika için aslolan kandır, petroldür ve hizmette kusur etmeyeceği uşakları beslemektir.
O katile yeni imaj yaratmak için yapmayacağı kalleşlik yoktur.
***
O yüzden Amerikan filmlerindeki demokrasiye ve adalete kanmayın!
O filmlerin içine yerleştirilmiş mıknatıslar sadece düşünceleri çekmiyor. İnsanların ayaklarının altındaki toprakları bile çekiyor!
***
Yaşlı insanlar
Yaşlı insanlara saygıda da kusur edenler çok.
Yaşlı aile fertlerini bile insanlık dışı muameleyle ezenler.
Yapılan araştırmalarda babası altına kaçırıyor diye su isteğini bile yerine getirmeyen evlatların varlığını duyuyoruz.
İnsanlık ve vicdan suçu işleyenleri.
Onlar hiç yaşlanmayacaklarını hayal ederken, göstermedikleri saygıyı göreceklerini zannediyorlar.
***
Yerli kanallarda Amerika'nın uşaklığını yapanları da inkar etmeyelim. Zehirli eğlenceliklere!
***
Mutluluk Takvimi
♦ Hiç tanımadığın birine iyilik yap.
♦ Kimsenin seni üzmesine izin verme.
♦ Sokak hayvanlarını koru.
***
Bu şehirde adın
Çoktan yasaklandı
Şimdi bende yanıyor
Nefret çırası
Bir cümlenin yarım
Kalması gibi
Sırtımda hain bir
Bıçak yarası
Gözlerime çoktan
Perdeler indi
O çok övündüğün
Fırtına dindi
Bir zaman şarkılar
Senin içindi
Şimdi bende resmin
Katran karası
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