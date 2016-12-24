Hakkı Yalçın
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Fişi prizden çekmeyin!
Türkiye'yi terörün ve suikastin odak noktası haline getirme özlemlerindeki hedef belli.
Yabancı medyanın Türkiye ekonomisinin battığı yolundaki haberleriyle, yıpratılmak istenen ülke de bizim ülkemiz.
***
Battı denilen ekonomi, Avrupa'nın en çok yatırım yapılan ekonomisi.
Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastin tam da Avrasya Tüneli'nin açılışına rast gelmesi tesadüf müdür?
Yoo paranoyak olan bizler değiliz.
Bizleri her türlü puştluklarıyla güvensizliğe sürüklüyen Avrupa ülkeleri.
***
Tayyip Erdoğan yanlışlarıyla, doğrularıyla bizim Cumhurbaşkanımız.
Ve bu ülkede ayakta kalması zorunlu tek lider.
Yaptıklarını kimse inkar edemez.
Yokluğundaki kötürüm gerçekleri düşünmek bile istemiyorum.
Tayyip Erdoğan'ın ritmi ülkenin ritmidir.
Böyle bir dönemde ülkeyi ayakta tutabilmek de, başka hiçbir liderin harcı değildir.
***
Kriz söylentilerine gelince.
Gerçek anlamda kriz Avrupa'da.
Dolaylı biçimde bizleri de etkiliyor.
Avrupa'daki krizin tanımlaması; üzeri renkli çiçeklerle örtülmüş bir uçurum.
Ya da dışı yaldızlı içi paslı teneke.
Onların birbirlerine kol kanat germekle, yaylarını bizim ülkemize germek arasındaki sinsi yatırımcılıklarını öğrendik.
Terörün bile gerçek anlamda karşısında duramayanların karşısında durmayı da öğrendik.
Avrupa'yla kaybettiklerimizi başka ülkelerden kazanacak kadar güçlü bir duruşumuz varken.
Kimsenin denekleri olmayacağımızı göstereceğiz.
***
Evet, dünyanın daha güzel olmasını isterdik.
Ülkemizin güllük gülistanlık olmasını ve huzur içinde yaşamanın sırrına ermeyi isterdik.
İzin vermediler.
Ama bizler de onların oyunlarını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.
***
Not: Fişi prizden sakın çekmeyin.
Bunlar karanlıkta her türlü puştluğa hazır tetikte bekliyorlar.
İçerdeki ve dışardaki maşalarıyla!
Onlardan biri!
Futbol hayatı boyunca sahada küfür eden, rakibine kafa atan.
Ve insanlık adına zerre kadar zarafet göstermeyen adamların, teröre karşı sporculuk şovu sadece göz boyamadır.
Onlar duruşlarıyla, dilleriyle toplumu terörize ederken.
Onlar paradan başka bir gerçeğin peşine takılmayı insanlık saymazken.
Böylelerinin hayatımızdan çekilmeleri, teröre karşı en anlamlı duruş olacaktır.
Çocuklarımız adına da en büyük güvence!
Mutluluk Takvimi
* Otomobilini düzgün park et.
* Bebeklerin topuğunu yüzünde gezdir.
* Az yağlı süt iç.
Bu kalbin yarısını
Senden öncekiler aldı
Kalanını sen al
Bu kalbin acısında
Senden öncekiler vardı
Yarasını sen sar
Bana kızsan da
Kaşını çatsan da
Yine gösteririm
Merhametimi
Gururlu esaret
Senin yanında
Seve seve veririm
Hürriyetimi
Hakkı YALÇIN
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