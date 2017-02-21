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İskender Günen İSKENDER GÜNEN
  • 21 Şubat 2017, Salı

Dünyalar kaçtı

Maça çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, ilk 25 dakikada tam dört net gol pozisyonuna girdi. Dört gol pozisyonunun üçü Rodallega'ya aitti... Trabzonspor'un bu baskısı karşısında Alanyaspor özellikle savunmada çok pozisyon hataları yaptı. Trabzonspor, geçen haftalarda olduğu topa daha fazla sahip oldu. Yardımlaşmalı, birbirine yakın oynayarak ayağa çok iyi ayağa pas yaptılar.
İlk yarının 41. dakikasında Saffet Susic, orta alanın yetersizliğini görüp Landel ve Latic'i oyundan aldı. İkinci yarıda ilk yarıya göre daha dengeli bir Alanyaspor izledik. Trabzonspor'un ilk yarıya göre pozisyon bulamamasının en önemli nedeni ise her iki kanadın yetersizliğinden kaynaklandı.
Yapılan oyuncu değişikliklerine gelince;
Ersun Yanal'ın son zamanlarda her maçta oyundan çıkardığı iki isim Castillo ve Yusuf... Yusuf Yazıcı, belki istenilen düzeyde değildi ama N'Doye'u oyuna aldığında, sahadan çıkacak futbolcu Yusuf değil Olcay Şahan olmalıydı. Maç öncesi 11'ler açıklandığında N'Doye'un yerine Rodallega'ya görev verildiğini gördük.
N'Doye son haftalarda yükselen bir formu vardı. Ancak bu maçta ortaya çıkan gerçek Trabzonspor'un öndeki oyuncusu Rodallega olmalı.. §Hava toplarında rakibe üstünlük sağlamanın yanında Trabzonspor'un girdiği gol pozisyonlarında yine Rodallega vardı. İlerleyen haftalarda Rodallega'nın Trabzonspor'a çok önemli katkılar yapacağı düşüncesindeyim... Dört haftada alınan 12 puandan sonra, bordo-mavililer dün girdiği gol pozisyonlarını değerlendirebilse üst sıralara tırmanma adına önemli bir üç puan daha alacaktı.

MAÇIN EN iYiSi HAYDAR
Alanya kalecisi hayatının maçını oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ CASTILLO
Çok top ezdi. Bu kez hayal kırıklığı yarattı.

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