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  1. Kime güveniyoruz?
Erkan Tan Erkan Tan
  • 25 Şubat 2017, Cumartesi

Darbeciye, teröriste, tecavüzcüye idam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idam ile ilgili olabilecek uygulamayı söyleyiverdi.
Kendi tavrını zaten biliyorduk. Nasıl gerçekleşebileceği ile ilgili çağrıyı da yaptı. Meclis çözmez ise ya da çözemezse bir referandum da bunun için... Milletin çoğunluğu idam gelsin ve uygulansın istiyor. Uzun lafa gerek yok.
Milletin her an arasındayım.
Hadisenin çerçevesini, tanımını bile söylüyorlar bana...
Darbeciye, tecavüzcüye, teröriste ve teröristi destekleyene idam...
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Sol medya beni yine şaşırtmadı!!!
PYD'nin yalandan DEAŞ ile mücadelesi var ya!!?? Terör örgütünü yok etmek için yine bir terör örgütünü kullanıyorlar.
Aslında dava başka... DEAŞ ile mücadele ediyor yalanıyla PKK /PYD teröristlerini meşru ve kahraman gibi göstermek...
Oysa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu demişti ki; PKK /PYD ve DEAŞ birlikte petrol, silah ticareti yapıyorlar. Birbirlerinden silah alıp veriyorlar. Beraber bir sürü gayri meşru film fırıldak çeviriyorlar.
Ve oradaki herkese vahşi bir şiddet uyguluyorlar. Kürt kökenli kardeşlerimize de zulmediyorlar. Kendilerinden olmayan Kürtler'e daha fazla zalimlik yapıyorlar.
İşte bu insanlık dışı yaratıkların El-Bab icraatlarını ballandıra ballandıra anlatan ve öve öve bitiremeyen solcu medya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını görmezden geliyor. Ya da küçülterek aktarıyor.
Sadece solcu medya mı? Kendini solcu diye tanımlayan insanların bir bölümü de neredeyse aynı durumdalar.
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FETÖ ve PKK mensupları, eli kanlı katiller aynı evde yakalanıyorlar. Birbirlerine yardım ve yataklık yapıyorlar. Hem kardeşler... Hem de kalleşler...
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Bu lafı bir seyircim bana göndermiş.
Mustafa Yazıcı adlı bir kardeşimizin imzası var. Çok hoşuma gitti. Ben de size aynen aktarıyorum... Ülkücülerin önceden beri davası "Nizam-Alem" davası idi. Bugün Nizam'cılar Devlet Bahçeli'nin tarafına geçti. Alem'ciler Meral Akeşener'in tarafına...
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Bu sözleri de bana Erdem Özveren göndermiş: Bir tarafta daha 100 sene önceye kadar siyahi insanları hayvandan bile aşağı görüp eziyet eden ve köleleştiren ırkçı BA TI; diğer yanda Kabe'ye yaklaşması dahi yasak olan Bilal-i Habeşi'yi Kabe'nin üzerine çıkartıp ezan okutan ve ırkçılığı 1400 yıl evvel ayaklar altına alan İSLAM ... Hangisi yobaz? Gerici?
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Pazar günü Manisa'da dopdolu bir panel var. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Lale Salonu'nda saat 09:30'da başlayacak. Bu fakir öğleden sonraki oturumda moderatör olarak görev yapacak. Manisa'da ve uygunsanız bekleriz.
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