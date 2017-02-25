Bizsiz olmaz
Şansa bırakırlardı pek çok şeyi...
İlgilenmezlerdi. Ağır bir eleştiri getirmek istemem ama İLLEGAL GRUPLARIN ORDUNUN içine sızması nasıl görülmedi, bilinmedi, anlaşılamadı? Bir ordu bu kadar savunmasız olur mu? Tarihte hiç oldu mu? Türk orduları içinden gelenlere teslim edilmek üzere hiç hazır hale getirildi mi?
HAYIR! Ortada konuşulmayan çok soru var. Mesela 15 Temmuz'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları inanın yazacağım.
O günün gelmesini bekliyorum. Kaç kişi İSTANBUL'DAKİ İŞADAMLARININ 15 TEMMUZ'da aldığı rolü biliyor?
Kaç kişi kimin kime nasıl yardım ettiğini anladı? Kaç kişi yapılan hayati servislerden haberdar? VE ŞİMDİ ÇOK ERKEN AMA HİÇ BİLİNMEYEN TELEFON KAYITLARINDA KİM KİMLERLE NE KONUŞTU, NE PAZARLIK YAPTI, NE İSTEDİ, NE VERDİ?
Günü geldiğinde şaşıracaksınız! Öyle isimler çıkacak ki küçük dilinizi yutacaksınız.
Burası Türkiye, hiçbir şey görüldüğü gibi değildir. Olayların arka planına bakmayı bileceksiniz! Boğaz Köprüsü'ne tanklar çıktığında gözlerimizi oraya hapsetmeden İKİNCİ KÖPRÜDE ne olduğunu da anlamak durumundayız. Gözden kaçırdıklarımız gerçeğin ta kendisi... Sadece ŞOKE olacağınız günler gelecek! Bilin yeter! Kimin bizi ve devletimizi kandırdığını göreceksiniz. EN azından buna çalıştığını...
Bunlara geleceğiz... Kendisini çok ama çok güvende sananlar tek tek yıkılacak. YABANCILARIN, YABANCI İSTİHBARATLARIN KORUMASI
ALTINDA İSTANBUL'DA AT OYNATANLAR SOBELENECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDEN HALA OPERASYONA DEVAM EDİYORLAR. Az kaldı. Bakalım ne olacak? Yazmaya başladığımızda, HAİN listesini gördüğünüzde şaşıracaksınız...
Neyse...
Trump'a her gün ÇEKİL VE GİT mesajı veriliyor. Ama onu getiren güç öne itiyor.
Gider mi gitmez mi belli değil! Ama Trump ABD'nin geleceği. Bilerek getirdiler...
Bırakamayacaklar. Ama karşısına dikilenler ise saldıracak... Kavga büyük. Açalım biraz daha... VE TÜRKİYE'NİN KONUMUNU İYİCE ANLAYALIM... Anlayalım ki bilerek gidelim...
Amerika Irak'a iki kez, Afganistan'a bir kez müdahale etti. Ordularıyla girdi. Ama kalamadı. Çok güçlü olmalarına rağmen kalamazlardı. Yapıları buna müsait değildi.
Türk Ordusu gitse kalır, dönmezdi. Ama ABD ordusu kalma başarısı gösteremezdi...
Sebepleri vardı! Planları da! Çünkü ne Irak'a ne de Afganistan'a boşuna gittiler. Küresel bir planı uygulamak için sahne aldılar. Bugünü anlamak için de o operasyonları iyi analiz etmek şart!
Amerika'ya indiğinizde bambaşka bir ülke görürsünüz! İngiltere'ye, Rusya'ya, Türkiye'ye, Fransa'ya benzemez... Pek çok yerde bir MİLLET vardır ve bu insanların oluşturduğu DEVLETİ görürsünüz! Oysa burada durum tam tersidir! Farklı insanların bir araya geldiği ama DEVLETİN bunları bir bütün olarak tuttuğu yapıyı fark edersiniz! DEVLET, asıl olandır. Refah, güvenlik ve ideallerle herkesi bir arada tutan DEVLET YAPISIDIR.
Devlet orada her şeydir... BİREYİ öne çıkaran, yapıyı ayakta tutan güçlü devlet modelidir...
Amerika'nın gücüne bakın! Bütün önemli noktalarda orduları, gemileri, silahları vardır. Ayrıca kullanmaktan çekinmedikleri DOLAR'ı vardır. 100'e yakın ülkede üs'leri var. Binlerce personel dünyanın çeşitli yerlerinde... Bütün bu operasyonlar sonuçta para ile yapılıyor.
Bir de kontrol etmek istedikleri ülkelere ciddi maddi yardım yapıyorlar. Günün sonunda Amerikan Devleti'ne hatırı sayılır bir fatura çıkıyor. Washington ve CIA yıllarca bunu dışarısını büyüterek sağladı.
Mesela Türkiye'de MİT'in maaşlarını ödediği dönem vardı! Askerlere yardım ettiği dönemler vardı! Bunun gibi başka ülkelerde de operasyonları sıralanıyordu.
İşte bütün bunları Çin'in ve Arap ülkelerinin DOLARLARI ile yapıyordu. Yani kendilerini güvende hissedenler paralarını Amerika'ya getiriyor, tasarruflarını Amerikalılar'a veriyor, onlar da koruyacakları para ile dünyayı kontrol ediyorlardı. Ortada kocaman bir ekonomik sistem vardı!
Yabancılar kazandıklarından artırdıklarını veriyor, bunlar da Avrupa'dan Asya'ya kadar her yerde operasyon gerçekleştiriyordu...
Dünyanın en borçlu ülkesiydi ama durmadan yürüyordu! Faizleri yükselterek de çekiciliğini koruyordu! Silah ticaretinde ise rakipsizdi!
İşte Amerika'ya yabancı tasarrufların akması için YABANCILARIN büyümesi, üretmesi, ürettiğini satması ve para kazanması gerekiyordu! Çin büyüyordu büyümesine ama bunu sağlayan Amerika'ydı! Ve bu sistemin sonuna gelindi. Çin'in ekonomik ve askeri olarak daha da büyümesi tehlikeli bulundu.
Fazla adım atmaları istenmiyordu. Bu nedenle TRUMP getirildi... KÜRESELLEŞMENİN SONU için! Daha doğrusu başka bir modelle devamı için!
Trump'ın geliş nedeni YABANCILARIN TASARRUFUNA İHTİYAÇ DUYMAYACAK DEVLETİ MEYDANA GETİRMEK İÇİNDİ! Yani Amerika kendi içine kapanacak, üretecek, bazı noktalardan çekilecekti. Bu, iddialarından vazgeçtiği anlamına gelmeyecekti. Başka bir modelle yol alacaklardı. İŞTE ANLAŞILMASI GEREKEN BUYDU! Hillaryciler KÜRESELLEŞMENİN devamı için can atıyorlardı... Ancak Trump üretimi içeriye taşıyıp silah ve mal satışına hız verecekti.
Önemli noktalardaki askerlerini, silahlarını, gemilerini geri çekecekti...
Ama asla ve kat'a dünyaya şekil verme iddialarından vazgeçmeyeceklerdi! Ronald Reagan "LET'S MAKE AMERICA GREAT AGAIN" diyordu! Trump gibi!
Çünkü uzun vadede KÜRESELLEŞME ABD'nin yani DEVLETİN SONUNU GETİRECEKTİ. Bunu gördüler. Hızla kaçtılar. İçlerinde savaş sürse de DEVLET kazanacaktır. TÜRK MİLLETİ 16 İMPARATORLUK kurdu! Amerikalılar kuramaz. Çünkü MİLLET değiller. Bir tane kurdular, sahip çıkmak durumundalar. ABD derin devleti bunu gördü. Küreselcilerin adamları da karşı hamleyi bu nedenle aralıksız sürdürüyor. ABD yıkılırsa DÜNYA paraya kalacak, para da onlarda!
Bu nedenle Trumplı Amerika büyük olmak ve kalmak için BAZI NOKTALARDA kesinlikle ve kesinlikle İTTİFAKLAR kuracaktır. Kurmak zorundadır. Kendi büyüklüğünün bir kısmını devrederek UCUZ BİR OPERASYONLA hakimiyetini sürdürecektir. İşte tam bu noktada bilmemiz gereken şudur ki AMERİKA BİZSİZ YAPAMAZ. Büyük ihtiyacı var. FETÖ bu nedenle vardı. Bizi ve hedef bölgeleri ucuza kontrol etmek için. Ordularla yapamadığınızı DİNİ GÖRÜNÜMLÜ ORGANİZASYONLA yapıyordunuz.
Sudan ucuzdu! İşgücü Türk'tü. Moğolistan'da 100 dolar aylık ile çalışıyordu. Öğretmenlik yapıyordu. Sivas'taki, Çorum'daki annebabası bulgur pirinç gönderiyor, Amerikan rüyası için çabalıyordu. Ama bilmiyordu.
Oyun böyle kurulmuştu...
Biz bizdeki gücü bilmez iken elin oğlu geliyor en güçlü yanımızdan KÜRESEL BİR OYUN KURUYORDU! Akıl böyle bir şeydi. Bereket versin anladık! Hem devleti hem bölgeyi hem kilit yerleri bedavaya kapacaklar ve söz hakkımız olmayacaktı.
Şimdi ise masada güçlü olan biziz! Buna alışık değiller. Ama her şekilde bize razılar! Ne istersek vermek durumundalar...
Tabii önce Trump bir ayakta kalsın!
Etrafında inanılmaz bir ekip var. Obama'ya yaptıklarını şimdi Trump'a yapıyorlar.
KURGU belgelerle devamlı yanlış adım attırıyorlar. Trump kızına bile güvenemez hale geldi. Üç günde! Şaka değil gerçek.
Bazı olayları anlıyor ama çaresiz kaldığını düşünüyor. Oradaki savaş bizi değil herkesi etkileyecek. Trump'ı, ölümü göstererek yola getirmeye çalışanlar var. Dünyanın en güçlü adamı ama aynı zamanda en yalnız insanı... ÇELİŞKİ bu! Trump parayı, üretimi ve askerini kendi topraklarına çekerek BÜYÜK olmak istiyordu! Karşısındakiler ise DIŞARIDA kalarak...
Trump'ın modelinde Türkiye çok büyük olur.
Diğerinde kullanılan ve kontrol edilen...
Hep birlikte oyunu anlasak kimse bir şey yapamaz ama anlamıyoruz.
Anlamayınca da zamanı tüketiyoruz...
Elimizin ne kadar güçlü olduğunu bir bilsek...
Bir anlasak!
Ama her şey yine de çok ama çok iyi olacak...
Türkiye'den dünyada başka yok. Zaman gibiyiz. Telafisi yok!
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