Trump tehlikede
Olaylar peş peşe geliyor.
Anlamak ve anlatmak hiç kolay değil. Terör saldırıları, yakalanan katiller, bırakılan bombalar, dövizle yapılan saldırılar, Rusya'nın başına gelenler, ABD Başkanı Trump'ı indirmek için milyonlarca kişinin protestolara katılması, DEAŞ'a destek veren bütün ülkelerde göstericilerin alanları doldurması...
Madonna'nın küfür etmesi, ünlü isimlerin Manhattan'da caddelerde yatması...
Çok garip şeyler oluyordu!
Cevapları bulmak ve paylaşmak durumundaydık... Zaten son haftalarda çok sancılı bir dönem yaşamıştık.
Bütün merak ettiklerime cevap aramak için AMERİKALI DOSTUMA ULAŞTIM... Trump da yemin ettiğine göre artık her şeyi bana anlatabilirdi! Öyle düşünmüştüm. Hiç de yanılmadım... Her sorduğuma cevap aldım. Çoğuna şaşırdım. Ama sonuçta pek çok cevabı bulmuştum. Tabii sizlerle paylaşacaktım... Dünyayı ve Türkiye'yi anlamak için bu şarttı!
Zaten cevap veren, AMERİKA'YI EN İYİ BİLEN İNSANDI!
Bazı soruların cevaplarını yazamam.
İlerisi için not ettim. İşaret ettiği öyle yerler var ki bir AMERİKALI için normal olsa da bizim için pek doğru değildi. O günün gelmesini bekleyecektim... Son dönemde ne yaşandıysa sordum. Çok güzel ve doyurucu cevaplar aldım.
İŞTE O SORULAR VE CEVAPLARI...
BAKALIM SEVECEK MİSİNİZ?
● Trump yemin etti göreve başladı. Ne değişecek?
ABD başkanlarının ilk günü, daima çok önemli mesajlar içerir. Yine öyle oldu!
● Herkes mesajı aldı mı?
Hayır almadı! 8 Kasım öncesi TRUMP karşıtlığında birleşen ABD MEDYASI, 20 Ocak'tan sonra da kararını değiştirmedi! Oradan nasıl görüyorsun bilmiyorum ama CNN, NBC, FOX, New York Times, Washington Post ve Washington Times... Trump'ı Başkan olarak kabul etmediklerini ilan ettiler. Tören alanına toplanan kalabalığı bile farklı servis ettiler. Bu Amerikan halkı üzerine bir algının yeni halkasıydı.
Şunu da bir kez daha belirtmeliyim.
Amerikan Başkanı asla halk tarafından seçilmez. Trump, gerçek Amerika'yı temsil ediyor.
Tahminim ömrünün çok uzun olmayacağı. Rotasını değiştirip Reagan gibi emirleri yerine getirip daha uzun yıllar da yaşayabilir. Ancak gördüğüm kadarıyla bu şimdilik mümkün değil.
● Nasıl yani sizde mi Trump'ın tehlikede olduğunu düşünüyorsunuz?
Evet!
● Neden ama?
Basit! Sen anlarsın!
● Anlatın lütfen!
Amerikan tarihinde ikinci kez net olarak medyanın seçilmiş başkana karşı net tavrı ile karşı karşıyayız. Çok ciddi bir tavır var. Savaş yani... Ronald Reagan da seçildiğinde Amerika'nın derin yapısı, Reagan'a karşı çıkmıştı.
30 Mart 1981'de henüz başkanlık görevinde birinci ayını yeni doldurmuştu.
Washington'daki Hilton otelinde suikast girişimine uğradı. Bu Reagan'a çok net bir mesajdı. Reagan da o saldırıdan sonra, emirleri yerine getirdi. Şirketlerin başkanı olmaya karar verdi. Bu tercih meselesiydi. Trump ne yapacak şimdilik bekliyoruz. Ama saldırıların olacağını biliyorum. NET! Trump vazgeçer mi döner mi yoksa bildiği yolda ilerler mi göreceğiz. Her şeyin yaşanacağı bir dilimden geçiyoruz...
● Konuyu değiştirelim. Trump masasına Churchill heykelciği getirip koydu! Bunu neden yaptı? Kime ne mesaj verdi?
Bu güzel soru! Dikkatlisin! Ama eksik...
● Neden? Neresi eksik?
Trump Başkan olduktan sonra verdiği mesajlardan biri de Churchill'in heykelciğiydi. Çok doğru. Ama heykel konusuna girmeden önce 2013 yılından bir detay vermek istiyorum.
● Gidelim!
Kraliçe II. Elizabeth, Rothschild ailesinin sahibi olduğu Bank Of England'ı ziyaret etti. Daha önce de gitmişti. Ama bu farklıydı. İlk kez Kraliçe'nin ziyaretinde Rothschild ailesinden önemli bir üye karşılamaya gitmedi. Bu KAVGAYI anlatan en önemli fotoğraftı! Kimse anlamadı. (Bana daha önce söylemişti. Biliyordum) Artık Britanya, özellikle Kraliçe II. Elizabeth, imparatorluğunun Rothschild hanedanından ayrılması gerektiğine karar verdi. Bu dünyanın dengesini değiştirecek bir karardı. Şimdi her şey bu alınan kararın etrafında şekillenecek.
● Başka?
Aslında Kraliçe II. Elizabeth'in çoktan emekli olup ayrılması gerekiyordu.
Ama yapmadı. Yapmadığı gibi büyük bir savaşı başlattı. Sağlık problemlerine rağmen tahtını bırakmadı ve Rothschild ailesine savaş açtı.
● Ne olacak şimdi?
Rothschild'in Londra merkezli tüm finans kurumlarına baskınlar yapıldı.
Enerji ve finans alanındaki Rothschild şirketlerinin ahtapot kolları tırpanlandı.
Rothschild de, şirketlerinin merkezlerini Londra'dan taşımaya karar verdi.
Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, Kraliçe'nin fazla ömrü yok. Kraliçe de aynı Trmup gibi dünyanın yörüngesine müdahale etmeye kalktı. Kraliçe koruması tarafından YANLIŞLIKLA VURULUYORDU! Hatırla! Bu mesajlar çoğalacak yakında! Belki de daha ilerisi olacak!
● Heykelciği unutmayalım!
Trump'ın Churchill mesajı, Rothschild ailesineydi. "Senin adamın, konuşamaz, duyamaz, nefes alamaz, yerini de ben belirlerim" mesajıydı. Bu Kraliçe'nin Trump'tan en önemli ricasıydı.
Anlaşılan Trump da şirketlerin gücünü bitirmeye kararlı. Sadece Churchill değil, Rothschild ailesinin en büyük dostu, hatta ailenin gizli üyesi olan Teddy Roosevelt'in heykeli de, Beyaz Saray'a döndü. Bu da çok ince bir mesajdı. Roosevelt, Rothschild ailesine en yakın ABD Başkanı'ydı. Amerikan bankacılık sistemini aileye hediye eden isimdi. Trump şimdi onların adamlarıyla AİLELERE mesaj veriyor. Savaşı başlattığını ilan ediyor. Denklem bu! Çok şey olacak gibi! Çok önemli bir ayrıntı daha var!
● Nedir o?
Dünya televizyonlarında, "Reagan'ı öldürmek" belgeseli dönmeye başladı.
Sizin ülkenizde de bu belgeselin gösterileceğini biliyorum. Şirketlerin sponsor olduğu bu filmin mesajı Trump'a... "Yaşamak istiyorsan, bizimle olacaksın"
● Trump bunu bilmiyor mu?
Biliyor elbette! O da cevap verdi. Bir Kızılderili atasözüyle: "Eğer Amerika'da gölgelerin boyu, insanların boyunu geçmişse o ülkede güneş batıyor demektir"
● Biraz daha konuyu açsak nasıl olur?
İyi olur!
● Lütfen!
Büyük ve çok güçlü bir felaketle iç içe geçireceğimiz döneme girdik. Net...
Şimdi yeni bir operasyon hazırlığı var.
Dünyada banknot olarak dolar rezervi 100 trilyon dolar civarında. Ancak Rothschild ailesi ile bağlantılı ailelerin elindeki paralarla bu 200 trilyon dolara çıkıyor. Yani olmayan 100 trilyon dolarla iş çevrilen bir global dünya ile karşı karşıyayız. Olmayan para ile Rothschild ailesi, dünyada paraya yön veriyor.
Şimdi Trump planlarında başarılı olursa, 100 trilyon dolar paranın olmadığı ortaya çıkacak. Bu savaş, dünya tarihinin bir kez daha göremeyeceği en büyük savaş olacak. İşte o nedenle Trump'ın da ömrünün çok uzun olmadığı kanaatindeyim. Ya aileler ya Trump gidecek gibi... Ya da Reagan gibi yola getirilecek. Ama Trump da kararlı...
● Ama ailelerden kopan bir İngiltere ve Kraliyet ailesi var! Yalnız değil Trump. Başaramaz mı?
Kraliçe ve Trump ortaklığı bunu başarabilir mi, pek sanmıyorum.
Çünkü sizin ülkenizde de paraya yön veren isimler daha önce belirttiğim gibi Rothschild ailesine çalışır. (Hepsinin isimlerini verdi) Ailenin planlarını uygular. Türk devleti ve Türk vatandaşları, onlar için değersizdir. Bu konuda kendinize kızmamanız gerekiyor.
Yaşadığımız dünyada 150 yıldır bu kural geçerli. Birleşmiş Milletler'e üye tüm ülkeler de aynı politika içinde yürümek zorundadır. Putin'in Rusya'sı da sizden pek farklı değildir. Savaş bu zaten! Adı bu! Anlamalısınız!
● Türkiye'ye gelelim. Terörle canımız çok yandı. Son saldırıları biliyorsunuz. Neler oldu? Kimdi gelenler ne istiyorlardı?
Kraliçe, Trump, Rothschildler'le ilgili söylediklerimin ülkendeki saldırılarla bağlantısı olduğunu tahmin ettiğini düşünüyorum. Bunu çok rahat görürsün!
Biliyorum. Karlov suikastı hariç, hepsi NATO ve CIA saldırılarıydı.
● Karlov suikastı farklı mı?
Karlov suikastı CIA içinde, Trump'a da, Obama'ya da karşı olan bir güç tarafından organize edildi. Gülen hareketinin içinde yer alan birinin seçilmesi, o hareketin CIA ile bağlantısı olan ajanların da aslında farklı bir kola mensup olduğunun kanıtı oldu.
Graham Fuller'e yakın bir ekip bu işi organize etti. Ancak Fuller'den habersiz çalışan ekip üyeleri. Fuller, saldırının olduğu anda operasyonun kendilerine yapıldığını anladı. CIA'da karanlık, 40 farklı tondadır. Şunu açık şekilde görebiliyorum. Gülen hareketi için iyi sinyaller artık yok. Fuller ve ekibi artık tasfiye oluyor. Sanırım bunu Fuller de görüyor...
Bugünlük bu kadar! Yarını bekleyin!
Çok daha önemli ayrıntılar burada olacak!
NOT: "Flynn 30 yıllık dostum. Onun ne yapacağını en iyi ben bilirim..." diyerek ne anlatmak istedi... Flynn'ı kim öldürmek istedi? Bunun Türkiye ile ne ilgisi vardı? Kemal Derviş şimdi kime ne diyor? Rothschildler Türkiye'den ne istedi? Kiminle oturup konuştular? CIA eski Başkanı David Petraeus'un Türkiye'deki adamları kimler? Nasıl operasyon yaptılar?
Daha neler neler... YARINA...
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- Ergün Diler
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