Cehennemin dibi

İsimler üzerinden gitmeyi çok seviyor ve ısrarla içeriye bakıyoruz. Bakarken de içimiz geçiyor, çok şeyi ıskalıyoruz.

Dünyanın egemen güçleri için önemli olan TÜRKİYE'nin DIŞ POLİTİKASI'dır. Başka hiçbir şeyle ilgilenmezler. Nasıl bir sistemle yönetildiği, kimin lider olduğu, kimin hangi partiye hükmettiği, hangi kararnamelerin çıktığına bakmazlar. AMA DIŞ POLİTİKADA ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KARARLARI BİLE ANINDA ÖĞRENİRLER ... Çünkü Ankara bölgeyi etkileyecek çok önemli bir merkezdir. Öncelikle bilmemiz gereken budur!

Haziran ayına dönelim...

DRESDEN'de CIA eski DİREKTÖRÜ David Petraeus'un yıldızlaştığı BILDERBERG toplantıları gerçekleşti. Konu uzun ve derin.

Girecek değilim. Ama orada ısrarla tek bir madde diri tutuldu! TÜRKİYE İLE RUSYA ASLA YAKINLAŞMAMALI... Dresden'de BARONLAR bunu tartışırken kısa bir süre sonra DÜŞÜRÜLEN RUS UÇAĞINDAN DOLAYI Erdoğan, Putin'e ÖZÜR MEKTUBU gönderdi. Bu ilişkileri inanılmaz bir şekilde yumuşattı. Herkes için sürpriz olan bu adımdan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler hızla eski moduna dönmeye başladı...

Tam bu sırada bizlerin hiç bilmediği bir HAZIRLIK vardı. Bunu da YABANCILARDAN duydum. İçeriden aldığım bir bilgi değil... Türkiye ve Rusya yakınlaşırken ANKARA kimsenin bilmediği bir plan için düğmeye bastı. Bölgenin bütün dinamiklerini değiştirecek bir plan!

Ankara üzerinde uzun süre çalıştıktan sonra SURİYE'ye müdahale için harekete geçti. Hedef PYD/YPG'nin barındığı yerlerin temizlenmesiydi. YPG dediğimiz şey bizzat ABD'nin kendisiydi. Desteği ve ilişkileri ortadaydı. Plana göre Türkiye büyük bir hızla Suriye'nin kuzeyine girecek ve temizliğe başlayacaktı. Orada Ankara'ya yakın gruplar da bu operasyona destek verecekti. Amaç YPG'nin bulunduğu bölgenin YÜZDE 100 güvenliğini sağlamaktı. Her şey yolunda giderken bir YABANCI el düğmeye bastı ve 15 TEMMUZ'u yaşadık! Türkiye başka bir sabaha uyanmak için hazırlık yaparken bambaşka bir meseleyle karşı karşıya kaldı!

Milletçe bu belayı def ettik! Ettik ama hazırlanan plan boşa gitmişti. Ve birileri yine bizi yolumuzdan çevirmişti...

Bunları bir YABANCIDAN öğrendim...

Eğer doğruysa 15 Temmuz'la ilgili çok şeyi eksik biliyorduk. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar, tapeler, ifadeler her şey ama her şey tekrar okunmalı ve gözden geçirilmeliydi...

Böyle durumlarda at izi it izine karışırdı...

Muhtemelen yine böyle olmuştu! Eğer doğruysa... Bilemiyorum...

Ama bildiğim bir şey var! ABD içinde TRUMP ile başlayan ve tavan yapan tansiyon. Bunun nedeni ne? Niçin seçilmiş ABD Başkanı hak ettiği muameleyi görmüyor? Sanatçılardan gazetecilere kadar niçin çok kişi karşı? Yemin törenini FOX ve CNN yayınlamamayı bile düşünüyor.

"SAHTE" olduğunu düşündüğüm bu karşılık giderek savaşa dönüşüyor. Dönüşmüş değil ama tepkiler her geçen dakika yükseliyor.

Trump istenmiyor! Bir nedeni olmalı değil mi? Bir açıklaması, bir mantıklı izahı olmalı!

Kesinlikle vardır... Ama işte okuyamadığımız ve duyamadığımız kısım burası! Bunu bilmeyince her şey eksik ve yarım kalıyor!

Son günlerde konuşulan iki kurum var!

CIA ve PENTAGON!

Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı olarak bilinse de içinde en güçlü akım İNGİLİZLER 'dir! Bu yeni de değildir.

Kurulduğu günden beri böyledir. Zaten İngilizler Amerika'nın kuruluş reçetesinin içinde var! Öncesinde de sonrasında da oldular!

Pentagon'un kurulduğu yerleşim biriminin adı Hell's Bottom yani 'Cehennemin Dibi'dir. Bu bile Pentagon'un gittiği her yeri cehenneme çevirmek için kurulduğunun kanıtıdır. İsmi üzerinde! Ateş, savaş, gözyaşı ve kan ne kadar artarsa SİLAH ŞİRKETLERİ o kadar kazanır. Savaşlar gelişigüzel ortaya çıkmaz! Çıkarılmaz. PAZAR payı düşünülür! İsmini bile bilmediğimiz çok sayıda terör örgütü vardır. Peki bunları kim nerede kurmaktadır? Ladin'in EL KAİDE'yi mağarada kurduğuna inanıyorsanız bu sorunun cevabının bir anlamı yoktur!

Ama BÜTÜN TER ÖR ÖRGÜTLERİ PENTAGON'UN GÜNEY KANADINDA KURULUR VE HAYATA GEÇİRİLİR derseniz bambaşka bir rotaya yelken açarsınız!

Doğrusu budur!

11 EYLÜL'ü hatırlayın. Uçaklar İKİZ KULELER 'e vurduğu gibi Pentagon'a da çakılmıştı! Garip tesadüf müdür nedir bilinmez geldikleri yer GÜNEY KANADIYDI! Acaba burası İngilizler'in kontrol ettiği kısım mıydı!

Bilemiyorum ama orası vurulmuştu!

Ama İngilizler sadece bir kanatta görev yapmazlar. BEŞGEN binanın pek çok yerinde İngilizler vardır. Bilen bilir! ORTAK alınan kararlarda İNGİLİZLER 'in başarısız olduğu açıkça görüldü. Pek çoğundan istenilen sonuç elde edilmedi.

Örneğin ABD Başkanı Obama'nın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, defalarca PYD'yi ve Irak'ı ziyaret etti. Türk basını bunu defalarca manşetlere çıkardı. Peki McGURK'un hemen yanı başında, onu kontrol eden ve yönlendiren kimdi? Evet, İNGİLİZ İSTİHBARATI!

Hepsinde de yanında İngiliz istihbaratı vardı. Attığı her adımı bilirlerdi. ABD'nin içinde bir İNGİLİZ YÜZÜ vardı. Bence bu İngilizler'in çok büyük başarısıydı. Gerektiğinde başkasının gücünü kullanan, gerektiğinde bu gücü durduran ve yanıltan bir akıl... Hiç fena değil!

Son dönemde bu ittifak işe yaramadı.

İngilizler nasıl istiyorsa sonuç öyle çıkıyordu!

ABD kaybeden taraftı! Aralıksız olarak hem de...

Mesela bizi ilgilendiren kısım SURİYE'nin kuzeyindeki sorunlardı. Orada SALİH MÜSLİM isimli biri vardı. Gençliğinde Londra sokaklarında maçlarda EL İLANI DAĞITAN biriydi. İngiliz istihbaratı ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilirdi. Eğer öyleyse o da KRALİÇE'ye çalışanlardandı!

Bizler çok fazla konuşmasak da içimizde aralıksız bir ABD-İNGİLİZ çekişmesi vardı.

Darbeler tarihi bunu açıkça ortaya koyardı.

Sadece 9 MART ve 12 MART gerçeğine baksanız bile bunu rahatlıkla görürdünüz.

Bu değişmez. İkisi de buradaki emellerinden vazgeçmez. ERGENEKON DAVALARINA dönüp bakın!

Şimdi isimlere girmek istemem ama suçsuz olduğu halde sadece İNGİLİZLER 'e yakın olan çok kişi alındı. Ergenekon'un bir amacı AVRUPALI GÜÇLERE dayanan askerleri ve organizasyonu bitirmek, tasfiye etmekti.

Zaten BALYOZ ve ERGENEKON özünde DARBE davalarıydı. Bir karargahta iki darbe hazırlığı olmazdı. Oluyorsa bu başkalarının bizim üzerimizden savaşıydı. Ama bunu böyle okumak istemezdik. Ya cahillikten ya da özel görevli sayısının fazlalığından!

15 Temmuz'la kaybeden şimdi ABD!

Dengeler ne durumda bilemiyorum. Ama kaybettikleri kesin. Başarısızlığın faturasını ödemişlerdir. Kaçma şansları yok. Tahterevalli kanunudur bu! Güçlü kazanır, hata yapan kolunu kanadını verir! Dediğim gibi şimdiki durumu tam olarak bilmiyorum. Ama bütün işaretler ortada!

Bir de bir dostum "NATO SUBAYLARINDAN DIŞARIDA OLAN VE 15 TEMMUZ'DAN SONRA DÖNMEYENLERİN TAMAMINA YAKINININ PENTAGON'UN İNGİLİZ KANADIYLA İLİŞKİSİ VARDIR!" dedi...

Bu da her yerde duyulacak bir iddia değildi...

NOT DÜŞMEK için paylaşıyorum bunları...

Devam...

Pentagon'da İngiltere ve Amerika savaşı çok açıktır. Ortaklar birlikteliğin zafere ulaşması için çabalar. Ancak konu Asya, Avrupa veya Afrika olunca bu ortaklık biter.

İngiltere 2011 yılından itibaren Afrika ve Asya'da kaybetti.

Avrupa Birliği'nden çıkmasaydı, Avrupa'yı da kaybedecekti.

Şimdi, yeni ortaklık başladı.

Trump, İngiltere'nin ilk tercihi değildi.

Ancak büyük devletler ani karar değişikliğinde treni raydan çıkarmadıkları için büyük kalırlar.

İngiltere bunu yaptı. Trump'la da işbirliği kararı aldı.

İngiltere'nin yeni dönemde güçlü anlaşmalar yapacağı ülkeler de netleşti.

Hindistan, Japonya, Türkiye ve Pakistan.

İngiltere, Türkiye'yi Ortadoğu ve Afrika'ya açılan kapı olarak görüyor. Aynı zamanda, oradan gelecek tehlikelere de tampon bölge olarak Türkiye'yi seçti. Akıllı adamlar. En büyük rakiplerini dizginlemek için adım atıyorlar. Sonuç alırlar alamazlar bilmem. Ama atıyorlar. Ortadoğu kabul etsek de etmesek de dünyanın merkezi. Savaşların burada olması tesadüf değil. Bunca terör örgütünün gelip buralarda boy göstermesi kendiliğinden olan bir şey hiç değil. Bunca liderin devrilmesi de...

Oyun kapımızın önünde kuruluyor. Mücadele tam gaz devam ediyor.

Bu nedenle İTTİFAKLAR kurulur ve yıkılır! Zaman her şeye gebe... Bir günün bile 24 saatten uzun olduğu dönemden geçiyoruz.

Neyse...

Trump da şimdilik İngiltere'nin bu fikirlerine sıcak bakmak zorunda.

Ancak 20 Ocak öncesi ve sonrası farklı olacak. Kesin olan şu ki ABD'de iki kanat çarpışacak. Biri İngiltere ile ortaklık istiyor, diğeri de karşı çıkıyor. Çünkü Amerika'nın da içinde derin bir yapı var.

Ve o yapı da Britanya'yı istemiyor. Oradaki kavganın sonuçları sadece bizi değil dünyayı etkileyecek...



NOT: Önceki gün Türk ve Rus uçakları DEAŞ'ı bombaladı. NATO'daki komutanlar masaları devirdi! Bu harekete karşılık terörle cevap verirler mi? Şaşırır mıyız? HAYIR!