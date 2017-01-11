Kıran kırana
Ve FETÖ'cüydü! İlişkileri garipti.
Ama seçilmiş biri olduğu belliydi.
Karlov suikastıyla birlikte Rusya'nın önemli diplomatlarından Polshikov da evinde ölü bulunuyordu. Herkes şaşırıyordu ama ölümler birbirini izliyordu. Sibirya'da Rus askeri uçağı düşüyordu. Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçak Karadeniz'e çakılıyordu.
Kurtulan olmuyordu. Bir güç Rusya ile savaşıyordu. Aynı anda bizim de şehirlerimizde TERÖR HORTLUYORDU! Beşiktaş, Kayseri ve Reina saldırıları peş peşe geldi. Canımız yandı... Güney sınırımız zaten karışıktı. Olmayan yoktu orada! Birinci Dünya Savaşı'nda kurulan sistem çöküyordu! Ama yerine ne geleceği belli değildi. TERÖR yeni sistemi uygulamak için ucuza mal edilen savaşın adıydı.
Önceki gece Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'nde görev yapan çok kez BÜYÜKELÇİ gibi davranan eski istihbaratçı Andrey Malanin evinde ölü bulundu.
Muhtemelen öldürüldü. Diğerleri gibi. Ama birileri ısrarla Rusya'yı kıskaca alıyordu.
Hesap soruyordu. Tel Aviv'de BÜYÜKELÇİ zehirleniyor, Atina'daki ölüyor Ankara'daki suikasta kurban gidiyordu... Çok belli ki MOSKOVA AKDENİZ'de istenmiyordu! Ne doğusunda ne batısında! Hatta Karadeniz'de bile! Orada da Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçağı düşürerek bu mesajı veriyorlardı...
Dünyada KARAR ALACAK GÜCE SAHİP ÜÇ MERKEZ VARDI! MOSKOVA, LONDRA ve WASHINGTON... Biri ya da ikisi birden Moskova'yı dışlıyordu!
CIA Başkanı John Brennan'a bakalım...
Yeni Başkan Trump'ı öyle bir eleştiriyor ki şaşırıp kalırsınız. Bence TEHDİT ediyor.
"Yeni hükümet ve Başkan'ın, dünyanın tehlikeli bir yer olduğunun farkında olması şart. Ancak şu aşamada bunun olmadığını görüyoruz. Ülkemizin istihbaratı, güvenlik çıkarlarımızı koruyup gözetmek için var.
Seçimlerde ne olup bittiğine dair çok netiz.
Raporlar ortada... Rusya'nın seçimlere entegre olduğunu biliyoruz. İstihbarat raporlarının önemini dikkate almayan bir hükümet ya da Başkan ülke güvenliğini ciddi bir tehlikeye atar. Rus yetkililerle yakınlaşma, ulusal güvenliğimiz için de tehlikeli. CIA'nın kuralları bellidir. Bu da, başkanlara göre değişmez. Trump, ülke güvenliğini tehlikeye atıyor..." Nereden bakarsanız bakın Trump'ın Putin ile bir DENGE KURMASI pahalıya patlayacak. CIA böyle diyor. Ve resmen tehdit ediyor. Bunları söyleyen sıradan biri olsa gülüp geçelim ama durum bu! ABD'nin içindeki bir kanat RUSYA 'ya savaş açmış durumda. Bunun ayak izleri CIA ve NATO içinde de fazlasıyla var. Zaten ellerinin altında her zaman kullandıkları ve her zaman değişim yaşatarak operasyon yaptıkları bir GLADYO organizasyonu var!
GLADYO tek başına bile Avrupa Birliği'nden güçlüdür. Her ülkede etkin olacak kadar sağlam alt yapıya sahip olan bu güç, Türkiye'de de hiç ama hiç zayıf değildir!
Türkiye'de üzerine onlarca yazı yazılan, kitap basılan, film çekilen GLADYO, 1997'den sonra yapıyı değiştirdi... 1997'de GLADYO yeni oyuncu olarak FETULLAH GÜLEN'i seçti... Askerlerin verdiği destek buradan kaynaklanıyordu. Siyasilerin de... Patronların da... Gülen ve ekibi CIA'ya çalıştığı için NATO'ya elini uzatması zor olmadı... Tabii şimdilerde kimse hatırlamaz ama 4 EYLÜL günü Gülen kendi yayın organında şunları yazıyordu: "İnanmış bir insanın Batı karşısında, Batı'yla entegrasyon karşısında, Amerika'yla entegrasyon karşısında olması mümkün değil!" Bu, GLADYO içindeki ilk günüydü ve kabul edilişini dünyaya duyuruyordu... Yani hiçbir şey kendiliğinden olmuyordu... Özellikle konu Türkiye ise...
Yaklaşık 1.5 yıl sonra Pensilvanya'ya götürüldü. Aslında ilk adres BRÜKSEL'di.
Orada gerekli çalışmalar yapılmış örgütün, MERKEZE yakın olarak bulunmasında büyük fayda görülmüştü. Ama çalışmaları yürütenlerden bir bölümü "İŞLER KARIŞIRSA BURADA OLMASI HİÇ GÜVENLİ DEĞİL" raporu vermişti.
Bu, kabul gördü. Gülen ekibiyle birlikte Pensilvanya'ya uçtu. Öcalan geliyor, Gülen gidiyordu! Kimse de üzerinde fazla düşünmüyordu!
NATO, Gülen'e iki temel görev verdi!
Rusya'nın yanı başındaki Kafkasya ve Çin'in kalbi olan Uygur bölgesinde yoğunlaşması istendi. Operasyon 'İSLAM'ı kullanarak ilerleyecekti tabii... İslam dinini kullanarak bölgeyi ele geçirdi. Hem NATO hem de CIA, bu bölgelerde istediği adımları attı.
Ele geçirilen bölgelerde çok değişik yöntemler kullanıldı. Pek çok militan yetiştirildi. Aralarında TÜRK gibi olanlar vardı ama TÜRK değildi, Iraklı gibi olanlar vardı IRAKLI değildi, Suudi gibi olanlar vardı SUUD değildi, Suriyeli gibi olanlar vardı SURİYELİ değildi... Yetiştirilen herkes yeni görevlerini alıyordu. CIA ve NATO askeri olarak... Bunların pek çoğu şimdilerde tavan yapan SAHTE BAYRAK operasyonlarında kullanılacaktı...
AFRİKA'ya bakın! CIA ve NATO elemanı pek çok kişi aynı zamanda GÜLEN OKULLARINDA çalışıyordu... 2002'den 2014'e kadar pek çok AFRİKA ülkesi DARBELERLE sarsıldı. Kim yaptı bunları? Elbette CIANATO işbirliği...
NATO veya CIA denilince akla asker veya siyah gözlüklü ajanlar gelmemeli. Halkın arasında yaşayan, itibar edilen, 'bilge adam' olarak görülen, dini önder kabul edilen isimler GLADYO'nun parçası oldu.
İşadamları, gazeteciler, STK üyeleri de tabii... Şimdi bu gücü BAŞKANLIK sistemi tartışmalarında iyice göreceğiz... Kavga sandığımızdan çok daha büyük. Bir köşe yazısına sığacak gibi değil... Herkes herkesle hem oturup konuşuyor hem kavga ediyor.
Birçok değişken iç içe... Ama önümüzdeki günlerde İngiltere ile ABD'nin tüm güçleriyle kendilerini buralarda göstereceğini biliyorum.
Görmek için özel bir bilgiye de gerek yok...
ABD kaybettiği gücünü almak için her şeyi deneyecektir. Buna güçleri de yok değil.
İngilizler de ABD'nin yanlış yaptığı Türkiye gibi çok önemli bir ülkeyle yan yana gelmek isteyecektir... Haklı olarak... Çünkü herkes gibi onlar da Türkiye'yi yanına alanın ORTADOĞU'da rakipsiz kalacağını bilir...
İçerideki gelişmeler CHP içinden filizlenecektir. Ayrıntılara ve ilişkilere girmek istemiyorum ama CHP ön alacaktır.
Göreceğiz. Pek çok alanda...
Kraliçe ve adamları ARAP BAHARI'ndan büyük ders çıkardı.
1 TRİLYON DOLAR kaybettiler o isyanlarda... Hemen planlarını devreye soktular. MI5 Direktörü Jonathan Evans, Arap Baharı konusunda Kraliçe II. Elizabeth'e bir rapor hazırladı.
İngiltere'nin güvendiği liderler Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Arap Baharı sonucu devrileceğini anlattı.
Önlemleri de sıraladı. Evans ayrıca Mübarek, Zeynel Abidin Bin Ali ve Beşşar Esad'ın para transferlerini organize etmekle görevliydi. MI6 ajanlarının AVRUPALI MÜTTEFİKLER TARAFINDAN, CIA'ya verildiğini öğrendikleri an AVRUPA BİRLİĞİ'nde kalmama kararı aldılar.
BREXIT İngiliz halkının kararıydı öyle mi! Yok öyle bir şey! İngiliz DERİN DEVLETİNİN aldığı kararın halk tarafından onaylanmasıydı! İşte şimdi İNGİLİZLER bölgede. Eskisi gibi güçlü. Türkiye ile işbirliğini çok ama çok isteyeceklerdir...
Bunun için de ellerinden geleni yapacaklardır... Para da, istihbarat desteği de, politik güç de katmak isteyeceklerdir...
FETÖ'nün içinde de var olan JAMES BOND'lar yakın zamanda CIA'nın içendeki ORTA ASYA 'da filizlenen GLADYO ile çarpışacaktır... Bu kavganın sahnelerinden biri de muhtemelen Türkiye olacaktır...
Birbirilerine burada biz görelim diye DİŞ GEÇİRMEK isteyeceklerdir... İşte bu kavganın siyasi, finansal ve ideolojik tarafları vardır. Bu DENGELERİ GÖTÜREN ÇOK KİŞİ VAR TÜRKİYE'de... Büyük oyun kurucular bizi yanlarına almak için kavga edeceklerdir. Bu kaçınılmaz. Bu kavganın yansımalarına içeride siyaseten de biz şahit olacağız... Bu iki güç 1960'dan beri buralarda MÜCADELE içinde. SAĞ-SOL neydi sanıyorsunuz! Bunların mevzileri! Şimdi yine geliyorlar! İkisi birden!
Trump başarırsa Rusya ile Türkiye'yi yanına alacak. Görünen o ki CIA buna şiddetle karşı! İngilizler de RUSYA 'ya karşıdır! Ta baştan beri!
Kartların yeniden karıldığı bir dönemin tam içinden geçiyoruz. Kolay değil...
Koca Rusya her gün bir DİPLOMATINI kaybediyor tepki veremiyor. Saldırı altında olan sadece biz değiliz...
Yakında CIA-NATO ile MI6 kavgasını göreceğiz... Zaten iki tarafın isimleri de hazır buna! Ayrıntılara girmek istemiyorum... Ama bu kavga derin ve büyük bir kavgadır. İki taraf da sahnede aslında.
Şimdilik sizler göremiyorsunuz. Yakında herkes rolünün hakkını verecektir...
Umarım Türkiye'ye bulaşmazlar ama bu pek mümkün görünmüyor...
Bilek güreşini burada yapacaklardır...
Yakında sahne alacak tüm figürlere bu pencereden bakın!
Karşımıza dikilenlerin bağlı oldukları iki merkez burasıdır.
Bu olacakları anlama kılavuzudur!
Bakalım ne olacak!
İZLEYELİM...
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