Faruk Erdem
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Referandum Cumhuriyetin sigortası
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 16 Nisan Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle ilgili referandumunun Cumhuriyet'in sigortası olacağını söyledi. Ankara'da bir grup gazeteciyle birlikte sorularımızı cevaplandıran Bakan Albayrak, referandumun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, düşüncelerini paylaştı. "Referandum olana kadar her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım" ifadesini kullanan Bakan Albayrak, "15 Temmuz'u yaşadık. Ben ne olursa olsun özellikle bu referanduma kadar, toplum olarak sağduyulu bir şekilde, bu referandumun nasıl bir manaya geldiğini doğru okumamız gerektiğini düşünüyorum. Toplumun önemli kısmının doğru okuduğuna inanıyorum. Son 15 yılda artık yaşanan her olayda süreçleri çok iyi analiz ve tahlil eden, sağduyulu bir toplumumuz var. Şahsi kanaatim; dünyada ülkesinde ve bölgesinde olayları okuma açısından en ileri düzeyde bir millete sahibiz. Türkiye'de artık eski metotlar, eski operasyonlar, mesaj verme çalışmaları tutmaz. Buna yelteneni, içeriden veya dışarıdan, bu toplum affetmez" dedi.
EN ÖNEMLİ SEÇİM
Sistem değişikliğine karşı olanların 'Cumhuriyet kazanımları' bahanesini öne sürdüklerini anlatan Albayrak, şunları söyledi: "Cumhuriyet için bugüne kadar yaşadığımız tüm bu tehditleri tarihe gömecek, Cumhuriyeti ilelebet bu toplumun, bu toprakların kalıcı değeri olarak ortaya koyacak en önemli seçim bu. Bu referandum Cumhuriyet'in sigortası olacak. Cumhuriyet'ten kastımız ne? Halkın iradesi, öyle değil mi? Bu referandumla bu ortaya geliyor. Yani darbelermiş, krizlermiş, istikrarsızlıklarmış, koalisyonlarmış, Türkiye'ye bugüne kadar farklı kisveler altında yapılan antidemokratik her türlü halkın iradesine karşı müdahaleyi elimine etme noktasında çok kritik bir seçim bu referandum."
İSTİKRAR GELİYOR
Albayrak, yeni sistemin siyasi istikrar getireceğini de belirterek, "Devletin başında bugün yaşamasak da yarın olması muhtemel bu siyasi riski, bu çıkmazın; artık yasamayla yürütmenin de tamamen ayrılarak, yürütmedeki çok başlılığın elimine edilerek ve artık kafasına göre o koalisyon, bu erken seçim değil, istikrarlı bir iklime taşıyarak, cumhurbaşkanının sadece vatana ihanetten değil sistem noktasına taşınarak yargı denetimine açarak, birçok çerçevede bir kalıba oturtuyorsunuz. Ve buradan çıkacak sonuç, Türkiye'nin siyasi, ekonomik, birçok anlamda istikrarlı bir ülkeye kavuşmasıyla alakalı. Çok önemli bir seçim. Ve ben bu noktada optimistim" dedi.
BİRLİK ZAMANI
Albayrak, sistemin çok iyi anlatılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Kafası karışık her bir bireye dokunmamız lazım. Yoğun bir kampanyayla Türkiye'nin yolculuğunda ne kadar kritik bir süreç olduğunu anlatmamız lazım. Türkiye'de Cumhuriyet ve kazanımları kolay elde edilmedi ve bugün itibariyle 21. yüzyılda güçlü bir Türkiye'den bahsediyorsak birlik ve beraberlik içerisinde, çok tarihi bir seçim ve kırılma olduğunu anlatmamız lazım."
GAZZE'YE ELEKTRİK ALTYAPISI
"Bir heyetimiz geçtiğimiz hafta İsrail'deydi. Biz bu meseleye iki türlü bakıyoruz. Bizim bu alandaki işbirlikleri kapsamında ortaya koyduğumuz 3 kritere de uyması. Her iki taraf için kazan-kazan bir proje olacaksa, bölgesel arz güvenliğine faydası varsa ve bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlıyorsa parçası oluruz. Çünkü ilk defa İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz geldiğinde Gazze ve Cenin'in insani ihtiyaçları, elektrik altyapısının iyileştirilmesi konularını ortak mutabakat metnine koyduk."
FETÖ'NÜN MADEN OYUNU DEŞİFRE OLDU
Enerji Bakanı Berat Albayrak, sohbet sırasında terör örgütü FETÖ'nün enerji alanındaki oyunlarını deşifre ettiklerini de açıkladı. Bakan Albayrak, örgütün özellikle maden alanlarına yatırım yaptığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:"Kamuoyunca bilinen bazı firmaları vardı. Bunlardan biri çalıştığı firmalar özelinde başkalarına devrettiği ruhsatları, son dönemde yurt dışında kurulan şirketlere, "yabancılar maden ruhsatı alıyor" kamuflajı ile, arkasında yurt dışında paralellerin olduğu şirketlere satışını yakaladık, bunların hepsini durdurduk." yabancı kılıĞındalar Yapılan oyunun detaylarını da paylaşan Albayrak, "Yabancı bir firma Türkiye'ye yatırım yapacak, şu madeni alıyor, Türk bir firma yabancıya satıyor zannediyorsunuz. Araştırmalar, incelemeler yapılınca bir de baktık ki, arkasında paralel var. Örneğin yöneticisi yabancı gibi görünüyor ama yukarıya çıktığınızda paralellerin kurduğu şirketler. Bu tip olaylara karşı çok hassas bir inceleme yürütüyoruz" dedi.
KIRMIZI KİTAP GELİYOR
"Türkiye'nin enerji politikaları noktasında bir temel kitap hazırlıyoruz. Yani Türkiye'nin kırmızı çizgileri, hedefleri, gazda, elektrikte, dağıtımda, kaynak çeşitliliğinde, enerji verimliliğinde gibi tüm alanları içeren böyle bir kitap."
* Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, gazetecilere gündeme ilişkin görüşlerini anlattı.
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