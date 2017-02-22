Bülent Erandaç
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: BÜLENT ERANDAÇ'a mesaj göndermek istiyorsanız.
BE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bahçeli’den sinyaller
15 Temmuz'da da NATO Gladyosu FETÖ darbe girişimine Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la beraber göğsünü siper etmiş, aziz millet darbecileri durdurmuştu.
Bahçeli, "Türkiye'nin ve Türklüğün bekâsı için Cumhurbaşkanlığı sistemine EVET' desteğiyle tarihin beyaz sayfalarında yerini aldı.
Siyasetin akışını değiştiren bir hamleyi gerçekleştirdi.
Dünkü yazımda "Türkiye'yi işgal için planlanan, CIA-NATO Gladyosu FETÖ'nün enstrüman olarak kullanıldığı 15 Temmuz darbe girişiminin, Cemal Gürsel'i kim" demiştim. Bir gün sonra, Devlet Bahçeli, TBMM'de son günlerin en hayati konuşmasını yaptı. NATO Gladyosu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin çatı kuruluşu olan Yurtta Sulh Konseyi kapalı kutusunu açtı. Kara kutunun içinde Meral Akşener'in varlığını ihsas eden notlar verdi. '15 Temmuz- Yurtta Sulh Konseyi-Meral Akşener' parantezini Devlet Bahçeli konuşmasının satır aralarından okuyalım: "15 Temmuz feci bir olaydır. Zamanla sis perdesi aralanacaktır. Yurtta Sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğu, siyasi kadrosu ortaya çıkacaktır. 15 Temmuz'un karanlıkta kalan yüz ve isimleri öğrenmek en doğal haktır. Darbe şakşakçıları, FETÖ'nün kripto elemanları kimdir? FETÖ'nün kodaman ve hatırlı simaları nerelerde gizlenmektedir? 15 Temmuz başarılı olsaydı kaç vatan evladı yok edilecek, vatansızlığa sürüklenecekti? Devlet yıkılıp, vatan elden gitseydi ne yapacaktık?
Bir zamanlar Başbakan olacağım diye bağıranlar (Meral Akşener'i kastediyor) nasıl cevap verecektir? Pensilvanya'nın kapısında nöbet bekleyen meşhur siyasetçilerden hiçbir iz yoktur...
Kendilerine 'Türk milliyetçisi' diyen zevat bir platform kurmuş. 1 Kasım'dan sonra ellerine tutuşturulan MHP'yi içten yıkma talimatnamesini akıllarınca aynen uygulamak ve ilerletmekle meşguller...
MHP'yi ele geçirmek, davamızın haysiyetini gölgelemek için oyun içinde oyun kuranlar, şimdi kalkmışlar Türk milliyetçisi maskesiyle yine film çeviriyor, yine sahne alıyorlar... Bunlar 18 Şubat'ta Ankara'da, CHP'nin himaye, Aydınlıkçıların şemsiyesi altında toplanıp, MHP'ye öteden beri ters bakan, isimleri hizip ve fitne çıkarmakla anılanların da katılımıyla sebilhane bardağı gibi dizildiler.
CHP ve Perinçek'in kanatları altına sığınıp narkozu yiyenler, ezberleri de bitince geriye sarmaya, patinaj içinde çırpınmaya başlamışlardır."
AKŞENER SİNYALİ: Tarih 22 EYLÜL 2016... Devlet Bahçeli "Bugüne kadar darbeler gördük. Bir darbenin rengi, amaç ve parolası vardır. Bu da bildiride belli edilir. Mesela 1963 ayaklanmasının parolası 'Harbiyeli Aldanmaz'dı. 15 Temmuz'daki bildiride ise 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ifadesi öne çıkıyor. Hanımefendinin (Meral Akşener) neredeyse her toplantısında 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ifadesini kullanıyor olması sadece tesadüf olamaz" demişti.
ÇATI KURULUŞ: Yurtta Sulh Konseyi'nde 30 tuğgeneral ve albay ve siyasetçi isminin olduğu iddia ediliyor. Eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı General Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Hamza Koçyiğit, İrfan Arabacı, Gökhan Şahin Sönmezateş, Faruk Bal, Salih Ulusoy, Sadık Kalyoncu, Mustafa Özsoy, Ramazan Gözel, Bilal Akyüz, FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz, Harın Biniş gibi isimler olduğu iddia ediliyor.
SONUÇ: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, Meral Akşener sinyali çok önemli. Kulislerde 15 Temmuz DARBE HÜKÜMETİNİN isimleri konuşuluyor.
Bilderberg'çi bir isim var! Tutuklu olan olası bakanlar var? Hayırcı isimlerden olası darbe bakanları kimler? Kemal Derviş ne yapıyor? 12 Mart darbesi eski CHP'li Nihat Erim'in BEYİN KABİNESİ örnek...
Atilla Karaosmanoğlu (Bilderbergçi), Osman Olcay, Sinasi Orel, Ozer Derbil, Ayhan Cilingiroglu, Turkan Akyol, Orhan Dikmen, Atilla Sav, Talat Halman gibi...
BU GÖK KUBBENİN ALTINDA HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ...
- Haberler
- Yazarlar
- BÜLENT ERANDAÇ
- Bahçeli’den sinyaller
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 15 Temmuz’un Cemal Gürsel’i kim! 21 Şubat 2017, Salı Büyük Türkiye olmaya yürürken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'miz, yaşadığımız on dört yıllık...
- Erdoğan’ın jeopolitik güncellemeleri 20 Şubat 2017, Pazartesi Türkiyemiz içte referandum süreci yaşarken, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan uluslararası zeminde gelecek yıllarımızla...
- Kılıçdaroğlu ve Baykal takozları 19 Şubat 2017, Pazar Kral çıplak... 16 Nisan referandumu, CHP-Deniz Baykal'ın eseridir. Başbakan Binali Yıldırım, Malta-Almanya ziyaretlerine...
- 100 yıl sonra 18 Şubat 2017, Cumartesi Irak ve Suriye'nin nabzı Ankara'da atıyor. Rakka ve Musul operasyonları sistematiğinde Türkiye, Amerika, İngiltere,...
- Beka hattı 17 Şubat 2017, Cuma 16 Nisan referandumu nedir? Türkiyemiz'in kaderiyle nasıl bir ilişkisi vardır? 15 Temmuz FETÖ kuklalarının darbe...
BÜLENT ERANDAÇ Tweetleri