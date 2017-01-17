Rüya kardeşliği
Hepsinde aynı haber vardır. Hepsi de ağız birliği etmişcesine aynı gün Türkiye'ye saldırmaktadır.
"Yahu" dersiniz "Bu kadar da olur mu?.." Berlin'de basılan gazete veya derginin manşeti neyse Londra'da basılanlarda da aynı... Ve Washington menşeli gazetelerde de tıpatıp aynı haber... Hepsi birbirlerinden binlerce kilometre uzakta olmalarına rağmen uykuya yatıp, aynı haberi mi gördüler rüyalarında? Nereden geliyor bu RÜYA KARDEŞLİĞİ? Ve ertesi gün bazı Türk gazetelerine ve Türk köşe yazarlarına bakarsınız. Batı'da pişirilen Türkiye aleyhindeki haberleri alıp sayfalarına ve sütunlarına taşırlar. Onlar da Devleti ve yönetenleri karalama kampanyasına 24 saat sonra katılarak sanki dışarısı ile KORO oluştururlar. Sanki onlar da geç gelen Rüya Kardeşliği üyesi gibidirler. Bu kadar da tesadüf olur mu?
Asla olmaz... O manşetleri atanlar ile koroya sonradan dahil olanların mutlaka bir planlayıcısı ve buluşturucusu vardır.
Peki kimdir bu AKILLI? Bu sorunun cevabını vermek için bugün size çok ilginç bir ADAM'ı anlatacağım. Söylediklerini çok dikkatli okumamız gerekiyor.
Yaptığı açıklamalar olay... Her satırı altın değerinde... O bir gazeteci ama aynı zamanda da Alman istihbaratı ile CIA'ya çalışan bir isim. Adam dünyada yaşanan tüm savaşların ve kaosların nedenini açıkladı; "Tüm savaşlar bilinen zengin ailelerin servetine servet katmak için çıkarılıyor." Adam altını çizerek konuştu; "Türkiye'de Alman istihbaratına çalışan muhbir ve ajan gazeteciler var." Adam Türkiye'ye saldırmayı adet edinen gazeteyi deşifre etti;
"Rotschild ailesinin sahibi olduğu The Economist muhabirleri CIA'ya çalışır. İngiliz İstihbaratı ile CIA birlikte hareket eder." Adam yeryüzüne yayılmış ve aynı günde aynı başlıkları atan gazeteleri ve onların ekiplerini net bir şekilde tarif etti; "Birçok gazeteci kuklalar gibi, istihbarat örgütlerince izin verildikleri noktada haber yapar. İstihbarat ajanları için en güzel kamuflaj gazeteciliktir." Adam ilginç ortaklıklara işaret etti; "Alman istihbaratı BND, CIA'nın bebeğidir.
Bild ve Axel Springer CIA'nın desteği ile kuruldu. Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Kai Diekmann'ın CIA'ya yakın bir organizasyondai Atlantik Brigde'de yönetici olduğu kesinlikle belgelendi. Axel Springer'in yayın organlarında İsrail aleyhine asla haber yapamazsınız." Adam çok ama çok iddialı konuştu; "Amerikalılar Türk gazetecileri davet ederler ve kendilerine ait gizli servis ağına dahil ederler. Onların çalıştıkları yayın organında yükselmelerini sağlarlar.
Böyle çok Türk gazeteci var. Davet edildikleri organizasyonlarda beyinleri yıkanıyor ve Türkiye lehine değil Amerika'nın menfaatlerine göre düşünmeleri sağlanıyor." Adam tüm bunları nereden biliyordu? Sorulduğunda net cevap verdi; "Ben de maalesef Alman İstihbaratı BND ve CIA adına uzun süre çalıştım." İstihbarat örgütlerine çalışan ve müthiş açıklamaları yapan adamın adı; UDO ULFKOTTE idi. Gazeteci kamuflajı giyerek istihbarat örgütleri adına nasıl operasyonlar yaptıklarını uzun uzun örnekleriyle anlattı.
Yukarıdaki açıklamaların tamamını son röportajında vermişti. O röportaj ahaber'de Yaz-Boz'da yayınlanmıştı. Son röportajın ardından kendisiyle tekrar kamera karşısında konuşmak için defalarca temas kurduk. Almanya'da ahaber muhabiri İbrahim Taş Yaz-Boz adına görüştü Udo ile. Korkuları vardı, tekrar röportaj vermek istemiyordu. İkinci kez görüşme isteğimizi bu nedenden dolayı reddetti.
Öldürüleceğinden korktuğu için otelde yaşıyordu. "Sürekli tehditler alıyorum İbrahim. Biraz ara verelim, daha sonra konuşuruz." dedi Yaz-Boz adına görüşen ahaber muhabirine. Ve önceki gün otel odasında ÖLÜ bulundu UDO. "Kalp krizi" diye geçiştirdiler gazete sayfalarında.
Onunla son röportajı yapan İbrahim Taş'la görüştük dün. "Kalp krizi çok tuhaf... Adam TAŞ gibiydi abi" diyor.
- Haberler
- Yazarlar
- BEKİR HAZAR
- Rüya kardeşliği
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Nakavt 14 Ocak 2017, Cumartesi Washington ile küresel sermayeyi trilyon dolarlarla kendisine çeken Pekin arasında "SAVAŞ" tamtamları çalıyor,...
- Terörist dolar 13 Ocak 2017, Cuma Dünya, masalarda soyanlarla, insanlığı masallarla uyutanlar tarafından yönetiliyor. "DOLAR" aşkına inanılmaz savaşlar...
- Kafes yıkılıyor 10 Ocak 2017, Salı MİT konturterör dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür ahaber'de Yazboz'a ilginç açıklamalarda bulundu. "Amerikalılar...
- Zevzeklik 07 Ocak 2017, Cumartesi Bir Rus Generalle sohbet ettik dün. Sordum; "Çin nüfusu sizden kat kat büyük ama toprakları küçük. Rusya'nın ise...
- Ahırdakiler 06 Ocak 2017, Cuma Son 1.5 yıl içinde 34 terörist saldırıyla karşılaştık. Yılbaşı gecesi İstanbul Boğazı'nı seçen terör, daha çok...
BEKİR HAZAR Tweetleri