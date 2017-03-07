Yaş-kademe olmadan emeklilik imkanı
Erkeklerin işe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır. Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak tamamladığınız tarihte emekli olursunuz.
4.5 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip çıkmayı düşünüyorum. Tazminat vermemek için işyeri çıkarmıyor. İşsizlik maaşı almak için ne yapabilirim? 5...108914 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, kanunda belirtilen haklı sebeplerden biri ile iş sözleşmesini fesh eden işçi veya işyerinden haksız olarak işverenlikçe çıkartılan işçi tazminata hak kazanır. Bunun dışında işten ayrılan işçiye tazminat ödenmez. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için kendi istek ve kusurunuz olmadan işverenlikçe, haksız olarak işten çıkartılmış olmanız gerekir.
Özel sektöre ait bir işyerinde çalışıyorum. İşverenimiz en ufak bir sinirlenmede bizlere hakaretler yağdırıyor. Bu adam patron diye bize hakaret etme hakkı var mı? 5...947881 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre işverenin işçisine hakaret etmesi tazminat hakkı doğurur. Hatta işçi için bildirim bile yapmasına gerek kalmaksızın iş sözleşmesini fesih edebilir. Siz de bu nedenle iş sözleşmenizi fesh ederseniz tazminat hakkınız vardır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1974 doğum tarihim. SSK girişim Ocak 1996, Bağ- Kur 12 yıl 1 ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün. Askerliği 1994-1996 arası yaptım. 5..636699 Nolu SMS
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3.5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Yaş-kademe olmadan emeklilik imkanı
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