Sözleşme tarihlerine uymayan tazminat öder
Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizden sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. Siz kendiniz ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. İş sözleşmeniz sona erince iş mahkemesine dava açarak alacaklarınızı talep edebilirsiniz.
Aldığımız maaşlar asgari ücretten yüksek. Patron işçilerin maaşlarını geri çekebilir mi? İndirim yapabilir mi? Çekerse ne kadar çekebilir. Yani, 'Ben size bundan sonra asgari ücret ödeyeceğim' diyebilir mi? 5...213162 Nolu SMS
İş Kanunu, işçi ücretinin azaltılamayacağına yönelik; "Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak, işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz" hükmünü getirmiştir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
20.10.1971 doğumluyum, 1990 SSK girişim var. Primim 7000 günün üzerinde, halen çalışıyorum. Yüksek primin zararı olur mu? Ne zaman emekli olurum? 5...899049 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış, 25 yılınız bu sene dolacak, 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 20.10.2023 tarihi olacaktır. Yüksek ödenen primin zararı değil faydası olur.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Sözleşme tarihlerine uymayan tazminat öder
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