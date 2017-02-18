Emekli olmak için hangi prim ödenmeli?
Sadece sağlık primi ödüyorsanız; yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilir ancak ödenen bu primlerle emekli olamaz.
Özel bir firmada 4 yıldır çalışıyorum. İş saatlerimiz günde 10-11 saati buluyor. Bu kanunen geçerli midir? 5...909584 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, 2 aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. İşyerindeki çalışma süreleri bu şekilde uygulanıyorsa, yasal olarak bir engel bulunmamaktadır. Ancak denkleştirme yapılmıyorsa, sürekli 11 saat çalışma uygulanıyorsa, bu yasal değildir.
İşçi olarak çalışan birisinin aynı anda ikinci bir işte çalışması İş Kanunu bakımından bir engel doğurur mu? İkinci işte çalışmak yasak mı? 5...643835 Nolu SMS
İş sözleşmesinde başka bir işte çalışma yasağı yoksa veya işveren işçinin başka bir işte çalışmasına izin vermiş ise işçi başka bir işte de çalışabilir. Adınıza iki yerden prim yatmasında SGK açısından sakınca yok. Ancak işverenin ikinci işinizi yapmanıza izin vermesi gerekir. Böyle bir izni yoksa, işveren bunu öğrendikten itibaren 6 iş günü içinde işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak sona erdirebilir. Yasal olarak ikinci işte çalışmanın ya da iki yerden prim yatmasının sakıncası yok ama işverenin izni gerekir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005. Başlangıç çocuklardan sonra. 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim? 5...626114 Nolu SMS
2005 yılındaki başlangıcınıza göre 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Emekli olmak için hangi prim ödenmeli?
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