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  1. Maaşı ödenmeyene tazminat
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Şubat 2017, Çarşamba

Çalışmadan 4/a (SSK) primi ödenmez

Eşim ev hanımı, daha önceden hiç sigortası yok. Sigorta yaptırmak istiyorum. Ne yapmalıyım? 5...694542 Nolu SMS
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olma durumunda emeklilik ve sağlık primi ödeyeceğinden hem sağlıktan faydalanabilecek hem de ileride emekli olabilme imkanı olacaktır. Yapmanız gereken eşinizle beraber en yakın Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğü'ne başvurmaktır. Dışarıdan ödenen ve çalışmadan çalışıyormuş gibi gösterilen 4/a (SSK) primleri tespit edilmesi halinde iptal edilir. Aktif çalışma olmadan ödenecek primler hep risklidir.

İş Kanunu'na göre zaman aşımı kaç yıldır? 5...763543 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre ücretlerde zaman aşımı 5 yıl, tazminatlarda ise 10 yıldır.
Ücretlerdeki zaman aşımı ücreti hak ettiğiniz tarihten itibaren başlamaktadır.
Tazminatlarda ise iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte başlar. Hizmeti 13 yıl olan bir işçiye İş Kanunu'na göre 20 gün izin verilir. İş Kanunu'na
göre emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona eren işçiye işverenlikçe kıdem tazminatı ödenir.
Bunun dışında kullandırılmayan yıllık izinler ve ödenmeyen ücretler varsa aktin feshinde bunlarında ödenmesi gerekir.
Aynı işyerinde 13 yıl çalışmış iseniz son brüt ücretiniz üzerinden 13 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir.

Ne zaman emekli olurum?

23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? S.C.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 2019 yılında 25 yıl şartınız, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.

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