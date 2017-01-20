Tazminat taksite bölünebilir mi?
İş Kanunu'na göre, tazminatın tek seferde ödenmesi gerekir. İşverenin tazminatı taksitlendirme gibi bir hakkı yoktur. Ancak işçi ile anlaşırsa taksitle ödeme olabilir. Aksi durumda yani işçi kabul etmezse taksit olmaz.
Ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var. Ne zaman emekli olurum? 5...538752
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir. Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.04.1965 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1995 tarım Bağ-Kur'dan. 01.03.2011'den sonra da esnaf Bağ-Kur'undan devam etmekteyim. 5...041658
Tarım ya da esnaf Bağ-Kur emekliliğinde farklılık yok. 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz.
15.01.1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 01.04.1993, toplam 4200 prim günüm var. 5...745038
5 aylık askerlik borçlanmanız halinde 25 yıl, 53 yaş, 5600 prim gün şartlarına tabi olursunuz. 3.5 yıl sonra prim gün sayınız dolmuş olur ancak 53 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 15.01.2022 tarihi olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız tam bir yıl sonra yani 54 yaşınızın dolacağı 15.01.2023 tarihinde emekli olursunuz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- Tazminat taksite bölünebilir mi?
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