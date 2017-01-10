3600 günle emeklilik
15 yıl, 3600 prim günden emekli olabilmek için işe giriş tarihinizin 08.09.1999 tarihinden önce olması gerekmektedir. Çünkü bu tarihten sonra işe başlayanların yaştan emekli olabilmeleri için 25 yıl sigortalılık süresi, kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve en az 4500 prim gün sigorta ödemiş olmaları şartları aranmaktadır.
Yine 08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayıp tam emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 7000 prim gün gerekmektedir.
Dolayısıyla sizin de girişiniz 2002 yılı olduğundan, yukarıda saydığım şartlara tabisiniz.
Eşim çalışmıyor, ev hanımı. Sigortası da yok. İsteğe bağlı sigortalı yapmamda sakınca var mı? 5...177148 Nolu SMS
Çalışma imkanı olmayan ev hanımları için en uygun sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olanlar Bağ-Kur kapsamında değerlendirilmektedir. Prim gün sayısının tamamlanmasına 1260 gün yani 3.5 yıl kala 4/a (SSK) kapsamında çalışınca SSK'dan emekli olunamıyor. Çünkü 30 Nisan 2008 tarihinden sonra işe başlayanların emekli olacakları kurumun tespitinde son 3.5 yılın hangi kapsamda prim ödendiğine bakılmayacak, çalışma hayatı boyunca hangi kapsamda en çok prim ödendiğine bakılacaktır. Bu nedenle SSK daha fazla olmalı.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 5..322573
25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.
10.04.1965 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1995 tarım Bağ-Kur, 01.03.2011'den sonra da esnaf Bağ-Kur'undan devam etmekteyim. 5...041658
Tarım ya da esnaf Bağ-Kur emekliliğinde farklılık yok. Tarım başlangıçtan itibaren devam ettiğiniz varsayıldığında 9000 gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. 13 aylık askerlik borçlanıp hem 54 yaşa tabi olur hem de işe girişinizi bir yıl, bir ay daha öne çekebilirsiniz.
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- ALİ ŞERBETÇİ
- 3600 günle emeklilik
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