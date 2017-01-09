Yol Durumu
  1. Dul kadına çifte maaş imkanı
Ali Şerbetçi ALİ ŞERBETÇİ
  • 09 Ocak 2017, Pazartesi

Erken giriş erken emeklilik demektir

1983 ve 1987 yıllarındaki çalışmalarımdan dolayı sigorta kaydım var, fakat primim yok, beyanname verilmiş ama prim yatmamış. Nasıl bir yol izlemeli ve ne yapmalıyım? 5...626953 Nolu SMS
Belirttiğiniz dönemlerde sigorta girişiniz var ama prim günü görünmüyorsa SGK'ya giderek işlem dosyanız üzerinden çalıştığınız firmadan yola çıkarak bordro kontrollerini yaptırın. Eğer buradan bir sonuç çıkmazsa mahkemeye vermekten başka çareniz kalmıyor. 1983 yılındaki girişinizi alabilmek ve daha erken emekli olabilmek için bir günlükte olsa hizmet tespit davası açmanız gerekiyor. Hizmet tespit davasını kazanarak girişinizi 1983 yılı olarak kazanıp en az 25 yıl, 47 yaş ve 5150 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Aksi durumda prim ödemeniz ne zaman başlıyorsa ona göre emeklilik durumunuz değişir.

Üç yıllık sözleşme imzalayarak bir firmada işe başladım. İki yılım dolunca daha bir yıllık sözleşmem varken, yani sözleşmem bitmeden işten ayrılmamı istediler. Tazminatımı almak için hangi yolları izlemem gerekiyor? 5...261898 Nolu SMS
Sözleşme süresi bitmeden önce işveren haklı bir neden olmadan iş sözleşmenizi fesh ediyor ise işten ayrılma tarihinizden sözleşmenin bitim tarihi arasındaki sürenin ücretini borçlar kanununa göre işverenden talep etme hakkınız vardır. Ayrıca 2.5 aylık ücretiniz tutarında kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Bunun için öncelikle işverenlikçe iş sözleşmenizin sona erdirilmesi gerekir. Siz kendiniz ayrılırsanız herhangi bir tazminat talebinde bulunamazsınız. İş sözleşmeniz sona erince iş mahkemesine dava açarak alacaklarınızı talep edebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3.5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 55 yaşınızın dolacağı 26.09.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar